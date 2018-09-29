Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего зама и выплатил ему 23 оклада

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отправил на пенсию своего заместителя и выплатил ему 23 оклада, после чего вновь принял на прежнюю должность. Глава региона считает, что ничего незаконного в его действиях нет.

60-летний врио вице-губернатора Воронежской области Юрий Агибалов был уволен со своей должности 15 сентября, следует из документов, появившихся в Сети. Их подлинность «Коммерсанту» подтвердили источники в региональной администрации. В документах указано, что Агибалов при увольнении получил положенные по закону 23 должностных оклада. Это несколько сотен тысяч рублей. Также ему полагалась доплата к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Но уже через два дня Агибалов вновь был назначен вице-губернатором – уже без приставки врио. Основанием стало его собственное заявление. Как отмечает «Коммерсантъ», зарплата чиновника составит более 120 тысяч рублей в месяц. Один из собеседников газеты сказал, что все было сделано по закону, но при этом «на 100% мерзко». Впрочем, губернатор Воронежской области Александр Гусев с этим не согласился. В интервью изданию он сказал, что его заместитель достиг пенсионного возраста, а значит, выплаты ему положены.

В такой практике нет нарушения законодательства, но учитывая экономическое состояние в стране, она выглядит неуместно, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы от Единой России Раиса Кармазина. Кармазина добавила, что министерство финансов и счетная палата нередко поправляют регионы, если там установленные неэффективные льготы.

Сам Агибалов пока не прокомментировал случившееся. Как пишет «Коммерсантъ», вице-губернатор не был доступен, поскольку вел лекцию в воронежском филиале академии госслужбы.