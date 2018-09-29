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Эксклюзив Эха 18:00, 29 сентября 2018

Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего зама и выплатил ему 23 оклада

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отправил на пенсию своего заместителя и выплатил ему 23 оклада, после чего вновь принял на прежнюю должность. Глава региона считает, что ничего незаконного в его действиях нет.

60-летний врио вице-губернатора Воронежской области Юрий Агибалов был уволен со своей должности 15 сентября, следует из документов, появившихся в Сети. Их подлинность «Коммерсанту» подтвердили источники в региональной администрации. В документах указано, что Агибалов при увольнении получил положенные по закону 23 должностных оклада. Это несколько сотен тысяч рублей. Также ему полагалась доплата к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Но уже через два дня Агибалов вновь был назначен вице-губернатором – уже без приставки врио. Основанием стало его собственное заявление. Как отмечает «Коммерсантъ», зарплата чиновника составит более 120 тысяч рублей в месяц. Один из собеседников газеты сказал, что все было сделано по закону, но при этом «на 100% мерзко». Впрочем, губернатор Воронежской области Александр Гусев с этим не согласился. В интервью изданию он сказал, что его заместитель достиг пенсионного возраста, а значит, выплаты ему положены.

В такой практике нет нарушения законодательства, но учитывая экономическое состояние в стране, она выглядит неуместно, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы от Единой России Раиса Кармазина. Кармазина добавила, что министерство финансов и счетная палата нередко поправляют регионы, если там установленные неэффективные льготы.

Сам Агибалов пока не прокомментировал случившееся. Как пишет «Коммерсантъ», вице-губернатор не был доступен, поскольку вел лекцию в воронежском филиале академии госслужбы.

Комментарии

15

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yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 18:04

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gordy 29 сентября 2018 | 18:16

"Губернатор Воронежской области Александр Гусев отправил на пенсию своего заместителя и выплатил ему 23 оклада, после чего вновь принял на прежнюю должность. Глава региона считает, что ничего незаконного в его действиях нет."

Умение жить за чужой счёт, и только?

ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 18:21

gordy: А помему бы и не пожить за счет дебилов, которые только и делают, что пьют боярышник и кричат крымнаш?

vezdehod 29 сентября 2018 | 18:54

Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего зама и выплатил ему 23 оклада
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Хорошая добавка к пенсии.

banyi4 29 сентября 2018 | 18:07

Эта мелочность презрение вызывает! Или это презрение к заму, что более реально) Зачем заму губера 23 оклада? Он что дебилом по жизни был? ) Вы не знаете , как замы губера живут? ))) Или он честный был? (глупая шутка )))))

gvs 29 сентября 2018 | 18:09

На таких "пенсионеров" точно никакого бюджета не хватит...

tv_victim 29 сентября 2018 | 18:11

При увольнении с военной службы мне тоже выплатили. Но не 23, а пять окладов.... Интересный подход, думаю, если этого деятеля хорошо проверить - то ему не талоны на усиленное питание, а нехилый срок положен будет....

starok 29 сентября 2018 | 18:11

Что за хренов закон!? Все получают по 2-3 оклада при выходе на пенсию, а чиновники по 23 оклада!

ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 18:13

Эх, надо было, все-таки, разбомбить.

nemez1 29 сентября 2018 | 18:14

В судах Линча есть, что то нужное для нормальной жизни общества.

stardog 29 сентября 2018 | 18:21

А через неделю он еще раз уволится и еще раз 23 оклада?

А потом еще?

omskgregory 29 сентября 2018 | 18:24

Очень похоже на хищение гос.средств по сговору группой лиц. ПОХОЖЕ,а не утверждение!!!
Меня уже раз удалили с похожим комментарием.
Почему ругаться можно, а выразить ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ - нельзя?
Оба ( плюс бухгалтер) знали, что ни о каком увольнении НА САМОМ ДЕЛЕ речи не идёт.
То, что зама спустя дни, восстановили в прежней должности, об этом свидетельствует.
То есть фиктивное увольнение было оформлено именно с целью получения денег, как это видно из сообщения Эха.
Может быть, там есть и другие обстоятельства, но радиостанция об этом ни слова.

jamba 29 сентября 2018 | 18:26

"Агибать" закон, для государевых людей, это нормально! Вот холопам нельзя, нет;)))) Максимум, 5-6% какой нибудь надбавки в год. И то, только тогда, когда инфляция ее уже сожрала;))

(комментарий скрыт)

bazilgu 29 сентября 2018 | 18:49

Зажравшиеся, оборзевшие путинские чинушки. Мразь. Не трудно догадаться в какой партии они числятся.

fy_fy_fy_fy 29 сентября 2018 | 18:55

Его надо на 23месяца отправить в санаторий лагерного режима.

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