Рашкин: Практику выплат бонусов при выходе на пенсию высокопоставленным сотрудникам госструктур необходимо изменить
Ранее стало известно, что губернатор Воронежской области А.Гусев заплатил своему заместителю 23 оклада по случаю выхода на пенсию, а затем вернул его на ту же должность. По мнению депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, такие практики законны, но их необходимо изменить. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Эти выплаты делаются за счет нищенских зарплат населения. Такие вещи надо пресекать — это деньги пенсионеров «, — сказал он.
В.Рашкин отметил, что такие практики существуют в банках и госкомпании.
«Этим злоупотребляют наши госкорпорации на уровне менеджеров «высшего эшелона» — им выплачиваются премии за государственный счет», — сказал он.
Комментарии4
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trans 29 сентября 2018 | 18:04
Путинским хапугам все можно.
danko1 29 сентября 2018 | 18:29
trans: "Государство- это я"- сказал Людовик 14-ый.
Путин и его холуи считают также.
yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 18:05
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polsan 29 сентября 2018 | 18:13
Как можно считать такое законным?! И что там в Воронежской области он такого наработал, что ему такие подарки из денег налогоплательщиков выплатили и ещё зарплату подняли?
Когда кругом столько бедных пенсионеров, это просто отвратительно!