Рашкин: Практику выплат бонусов при выходе на пенсию высокопоставленным сотрудникам госструктур необходимо изменить

Ранее стало известно, что губернатор Воронежской области А.Гусев заплатил своему заместителю 23 оклада по случаю выхода на пенсию, а затем вернул его на ту же должность. По мнению депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, такие практики законны, но их необходимо изменить. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти выплаты делаются за счет нищенских зарплат населения. Такие вещи надо пресекать — это деньги пенсионеров «, — сказал он.

В.Рашкин отметил, что такие практики существуют в банках и госкомпании.

«Этим злоупотребляют наши госкорпорации на уровне менеджеров «высшего эшелона» — им выплачиваются премии за государственный счет», — сказал он.