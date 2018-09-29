Правительство предлагает ежегодно увеличивать зарплату учителям и врачам на 5%-6%
Это следует из опубликованных материалов к новому проекту бюджета на 2019-2021 годы. Такое повышение объясняется выполнением майских указов президента.
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Это следует из опубликованных материалов к новому проекту бюджета на 2019-2021 годы. Такое повышение объясняется выполнением майских указов президента.
Комментарии15
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nikchimzwet886 29 сентября 2018 | 17:37
А отбирать у учёных и инженеров
danko1 29 сентября 2018 | 17:42
nikchimzwet886: Интересно, на сколько правительство будет себе доходы увеличивать?
А эти проценты для учителей и врачей намного ниже уровня реальной инфляции.
banderobab 29 сентября 2018 | 17:47
Это правильно. Больше не надо. Зарплаты сейчас у учителей достаточно большие, а потом видно будет. Еще поднимем.
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banyi4 29 сентября 2018 | 17:59
banderobab: Я за всю свою жизнь не видел бедным хорошего врача или учителя хорошего)))
arabtom 29 сентября 2018 | 17:52
А сколько там у нас ставка рефинансирования? "Жаль подмога не пришла, подкрепленья не прислали, что ж обычные дела, нас с тобою н...ли"
stas12006 29 сентября 2018 | 17:51
nikchimzwet886: а учёные и инженеры не подделывают протоколы в избирательных комиссиях
учителя на этих выборах плохо подделывали , надо им прибавить, что б опять путина любили посильней
murad_manapov 29 сентября 2018 | 18:09
nikchimzwet886: учителя помогают фальсифицировать результаты выборов.
profi1962 29 сентября 2018 | 17:43
А у остальных урезать по 8-10%. Учителя помогают на выборах вбросы делать. Врачи давно перешли на мздоимство и назначение лекарств из прикормленных аптек. Все отлично. Давайте и депутатам и правительству поднимите.
archibald_dandy_esquire 29 сентября 2018 | 17:48
profi1962:
депутаны себя не обидят - поднимут себе на 200%, но тихо, чтобы не создавать шумихи
arabtom 29 сентября 2018 | 17:46
А сколько там у нас ставка рефинансирования? "Жаль подмога не пришла, подкрепленья не прислали, что ж обычные дела, нас с тобою н...ли"
neon999 29 сентября 2018 | 17:56
Почему-то журналисты все время пиарят благие "предложения", но про то, каким враньем они оборачиваются писать не любят.
martin5660 29 сентября 2018 | 18:18
Специалисты( не начальники) с высшим образованием получают на госслужбе от 12 до 25 т.р. Врачи в центральной районной больнице до 70 т.р., а качество медобслуживания не улучшилось.В 14-15 часов дня все уходят с работы.
beliy_negr 29 сентября 2018 | 18:21
Надо ежемесячно!
Как минимум, года два.
buva53 29 сентября 2018 | 18:25
Пенсионерам уже почти подняли на тысячу - не забываем у кого и сколько при этом отняли.