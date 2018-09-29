В Челябинской области вновь произошло землетрясение магнитудой 4,5
Было ощущение, «что в дом въехал грузовик, а мои родители подумали, что их дом сейчас развалится», — рассказал РБК один из жителей города Катав-Ивановск. По данным МЧС, пострадавших и разрушений зданий нет. Это второе землетрясение в этом районе Челябинской области за месяц.
Комментарии6
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student_ru_ru 29 сентября 2018 | 17:38
Налетела-таки земля на небесную ось. Истину говорили.
jetsam 29 сентября 2018 | 17:48
student_ru_ru: не. только готовится. пока еще в следы пикника на обочине вмазали...
yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 17:52
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profi1962 29 сентября 2018 | 17:47
А как же головастые сказали, все больше не будет. Так будет или не будет? Эй архимеды, за что получаете деньги?
neon999 29 сентября 2018 | 17:59
4,5 - это как когда транспорт мимо дома проезжает.
Ежедневно сотни таких "землетрясений", было бы о чем говорить.
unprejudiced 29 сентября 2018 | 18:52
Скорее всего вина в этом лежит на пендостане. Они же климатическое оружие применяют против России, как один из элементов гибридной войны