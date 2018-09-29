В Челябинской области вновь произошло землетрясение магнитудой 4,5

Было ощущение, «что в дом въехал грузовик, а мои родители подумали, что их дом сейчас развалится», — рассказал РБК один из жителей города Катав-Ивановск. По данным МЧС, пострадавших и разрушений зданий нет. Это второе землетрясение в этом районе Челябинской области за месяц.