Глава МИДа Венгрии включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Формальной причиной стали высказывания Петера Сийярто в адрес президента Украины о притеснении венгров на территории страны, — сообщает портал «Страна UА». Администраторы сайта «Миротворец» обвинили главу венгерского МИДа в разжигании на Украине сепаратистских настроений.
Комментарии15
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vyk_usguy 29 сентября 2018 | 17:36
Уроды и ублюдки, которые рулят Украиной, рано или поздно отправятся на скамью подсудимых.
patrikk_2 29 сентября 2018 | 17:41
Глава МИДа Венгрии включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»...
Неужто скоро война, между Венгрией и Украиной? Как здорово.
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banyi4 29 сентября 2018 | 17:54
patrikk_2: Ни с кем хохлы воевать не будут! ) Только в составе другой армии)
banyi4 29 сентября 2018 | 17:56
patrikk_2: И те и другие с фашистами были, война по идейным соображения - странна)
banderobab 29 сентября 2018 | 17:41
А разве кто-то не знал, что бандиты-бандеровцы - исторически те же фашисты.
Все знают. Но заокеанские боссы навязали б/украине фашизм на новом историческом витке, а украина согласилась за полкило просроченных печенек.
poluputing 29 сентября 2018 | 18:11
vyk_usguy: только после вашего нацлидера. Украинцы вежливо пропустят карлу вперёд из уважения к инвалидам
vyk_usguy 29 сентября 2018 | 18:39
poluputing: после вашего нацлидера
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Нашего? У меня, как и у всякого лояльного американского гражданина, национальный лидер - Трамп. А жирный ублюдок парашенко - ваш нацлидер, наверное
zemljanka 29 сентября 2018 | 17:43
Миротворец.
Заслужил?
stakanoff 29 сентября 2018 | 17:53
Шо, Венгрия теперь тоже "страна-оккупант"? LOL!
poluputing 29 сентября 2018 | 18:13
stakanoff: не, по вашим стопам как в Осетии, ваши друганы решили втихую паспорта раздавать.
svoi216 29 сентября 2018 | 17:56
Поделом .
andreyoo 29 сентября 2018 | 18:03
svoi216: Поделом.
-- Хм! Думаете мужик расстроится? От этого Украина пожалуй посильнее пострадает.
andreyoo 29 сентября 2018 | 18:01
А есть хоть одна страна сосед Украины, с которой та не испортила отношения?
neon999 29 сентября 2018 | 18:05
В Венгрии, кажись, какой-то фашистсвующий президент, "друг России" ?
Небось, поэтому на Украину и наехал ихний МИД.