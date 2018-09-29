Глава МИДа Венгрии включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»...

Формальной причиной стали высказывания Петера Сийярто в адрес президента Украины о притеснении венгров на территории страны, — сообщает портал «Страна UА». Администраторы сайта «Миротворец» обвинили главу венгерского МИДа в разжигании на Украине сепаратистских настроений.