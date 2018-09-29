Российское судно «Севастополь» задержано в Южной Корее без указания причин

Это заявил РИА российский консул в городе Пусан Роман Быков. По его словам, дипломаты сейчас пытаются выяснить, почему экипажу судна не дают выйти из порта. По сведениям источников газеты «Коммерсант», южнокорейская сторона заподозрила судно «Севастополь» в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в обходе санкций против Северной Кореи. В Москве это отрицают.