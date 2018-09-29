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17:31, 29 сентября 2018

Российское судно «Севастополь» задержано в Южной Корее без указания причин

Это заявил РИА российский консул в городе Пусан Роман Быков. По его словам, дипломаты сейчас пытаются выяснить, почему экипажу судна не дают выйти из порта. По сведениям источников газеты «Коммерсант», южнокорейская сторона заподозрила судно «Севастополь» в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в обходе санкций против Северной Кореи. В Москве это отрицают.

Комментарии

5

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archibald_dandy_esquire 29 сентября 2018 | 17:42

надо же направить туда авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" с эскортом из 6-ти буксиров, вооруженных 12-ью пожарными машинами
Южная Корея сразу испугается и прекратит поставку запчастей телевизоров "Самсунг", после чего произойдёт импортозамещение и наконец-то российская промышленность наладит выпуск телевизоров "Электрон" и "Темп-6"

yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 17:54

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ura_123 29 сентября 2018 | 17:44

Нечего таскать санкционные товары в Северную Корею...

profi1962 29 сентября 2018 | 17:45

Кто бы сомневался, уголь или нефть тащили.

neon999 29 сентября 2018 | 18:02

Сами же и написали объяснение - зачем тогда делать вид, что "ничего не понимают" ?

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