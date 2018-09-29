Сотрудники ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова, который голодает уже 139 дней

Утверждается, что снимок был сделан в городской больнице, куда Сенцова доставили накануне из колонии. На фотографии сильно похудевший режиссер сидит на кушетке, пока его осматривает врач. Во ФСИН заявили, что госпитализация Сенцова является плановой. В то же время, правозащитники допускают, что его состояние здоровья могло ухудшиться.

Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку и требует освободить всех украинских политзаключенных.