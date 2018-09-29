Сотрудники ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова, который голодает уже 139 дней
Утверждается, что снимок был сделан в городской больнице, куда Сенцова доставили накануне из колонии. На фотографии сильно похудевший режиссер сидит на кушетке, пока его осматривает врач. Во ФСИН заявили, что госпитализация Сенцова является плановой. В то же время, правозащитники допускают, что его состояние здоровья могло ухудшиться.
Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку и требует освободить всех украинских политзаключенных.
Комментарии21
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patrikk_2 29 сентября 2018 | 17:37
В то же время, правозащитники допускают, что его состояние здоровья могло ухудшиться...
У кого ухудшится здоровье? Не такой Сенцов парень, чтобы спасовать перед какой-то паршивой голодовкой. Из украинцев презервативы делать можно и не один из них не порвётся.
gordy 29 сентября 2018 | 17:46
Под фотошопом?
banderobab 29 сентября 2018 | 17:54
Какая фк чушь. ;)
Одно нас всех устраивает - свое Режиссер по Суду и Закону отмотает от звонка до звонка.
И пусть жрёт что хочет по-бандеровски под одеялом. ;)
slovoidelo199 29 сентября 2018 | 18:28
banderobab: //И пусть жрёт что хочет по-бандеровски под одеялом. //
не меряй всех по себе .
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poluputing 29 сентября 2018 | 17:51
patrikk_2: Наждачком тебе презервативчик , патруся. Чего так бурно реагируешь на Сенцова, своих проблем нет?
nina51 29 сентября 2018 | 17:38
одно слово - режиссер
parasuk_ 29 сентября 2018 | 17:39
А сенцов ничего так смотрится, упитанный. Может и права была уля супрун когда говорила хохлам, что вода это не только вкусно и полезно, но еще и питательно :)
poluputing 29 сентября 2018 | 17:53
parasuk_: мудило кацапское, приткнулось бы. 3 НОВОСТИ ИЗ 7 ОБ УКРАИНЕ. Вам не обидно, кацапчики?
parasuk_ 29 сентября 2018 | 17:55
poluputing: не-а, новости с порашкиной орды у нас вместо передачи "эти забавные животные" ;)
poluputing 29 сентября 2018 | 18:05
parasuk_: о Киевской Руси рассуждает яркий представитель мокшанской орды. Не много ли на себя берёте, ублюдки. Смешно пулять своими ракетами по своему самолёту, травить своих новичком и атропином, трахать своих же граждан бутылками граждан . А вы до сих пор не почувствовали себя в мире животных? Неудивительно, потому что сам гиена, как и твой нацлидер
perestarok 29 сентября 2018 | 18:00
poluputing: "мудило кацапское, приткнулось бы. 3 НОВОСТИ ИЗ 7 ОБ УКРАИНЕ. Вам не обидно, кацапчики?"
Из вас, хохлы, сейчас делают немцев конца 30-х годов. Тех окучивали для ослабления СССР, а вас для ослабления России. Для англосаксов вы расходный материал.
poluputing 29 сентября 2018 | 18:19
perestarok: Да вас голыми руками в 90-е взять можно было, а вас окорочками кормили, что бы от голода не пухли. На кой ляд вы кому сдались - бензоколонка. Завтра у вас нефть не купи и загнётесь, а с вами всё панькаются, взывают к отсутствующему разуму
perestarok 29 сентября 2018 | 18:33
poluputing: "Да вас голыми руками в 90-е взять можно было"
Я вас предостерегаю, чтобы вы ошибок Германии не повторяли, а вы гадости пишите. Как ошалелые, ей богу.
uryden 29 сентября 2018 | 17:44
Типичный уголовник.
Ничем не отличается от воров, грабителей и мокрушников.
А "режиссёр" у него погоняло.
neon999 29 сентября 2018 | 17:53
Где доказательства, что фотография сделана недавно ?
Журналисты требуют "доказательств" когда российское государство что-нибудь отморозило,
но удивительно доверчивы, когда это государство что-то сомнительное впаривает.
sergey_48 29 сентября 2018 | 17:55
patrikk_2, какой же ты мерзкий падлик. И наворочает же п...а такие отбросы
perestarok 29 сентября 2018 | 17:56
"Ирландская голодовка 1981 года
Великобритании, не пошла на уступки, и голодовка кончилась смертью десяти республиканцев. Сэндс умер 5 мая, через 66 дней после начала голодовки, в госпитале" - Википедия.
juruyivanovich 29 сентября 2018 | 18:11
Те, кто реально голодает, и до ста дней не дотягивают.
Ну а Сенцов так голодпать может хоть весь свой срок.
juruyivanovich 29 сентября 2018 | 18:11
Те, кто реально голодает, и до ста дней не дотягивают.
Ну а Сенцов так голодпать может хоть весь свой срок.
psixolog 29 сентября 2018 | 18:17
голодает уже 139 дней\\\ живой пример.. ирландские заключенные начали УМИРАТЬ через 46 -60 дней голодания .. последний УМЕР через 73 ДНЯ ... а всё что творят украинцы под видом голодания на весь мир -- это попытка политических понтов для еврозащитников и бандеровских идиотов...вспоминая надину жтаз после голодания в Российской тюрьме