В Московском патриархате осудили идею возможного переименования Украинской православной церкви
Таким образом власти в Киеве хотят отметить нежелательных людей, сказал в телеэфире митрополит Волоколамский Иларион, который возглавляет отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Митрополит Иларион добавил, что украинские власти хотят захватить УПЦ и поставить ее вне закона.
Комментарии7
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zemljanka 29 сентября 2018 | 17:12
Погрязли.
Молитесь.
Бог простит.
novirusic 29 сентября 2018 | 17:22
zemljanka: Сейчас посмотрел другие источники.
Могу сказать, что идея переименовать в "Российскую церковь в Украине" не дураком придумана.
Прихожане в Украине задумаются кто ими руководит.
danko1 29 сентября 2018 | 17:13
РПЦ- идеологический отдел Кремля по воспитанию рабов, огромный торговый дом, который боится свою недвижимость в Украине потерять.
Храмы могут принадлежать только верующим, но никак не оккупантам из РПЦ.
И нельзя верующих использовать в политических целях. Бог един всюду.
novirusic 29 сентября 2018 | 17:14
Интересная новость, но непонятная.
Сегодня забавные новостники на сайте Эха, ничего из размещаемых на сайте текстов понять нельзя.
Сейчас буду другие источники смотреть.
deviant44 29 сентября 2018 | 17:21
Дурак Илларион, он и на небесах у господа Бога таковым получит пропуск в ад. Украина без какого то там бесноватого стукача ФСБ (как и Гундяев) Иллариона разберётся с московским патриархатом. Она на своей земле и после получения Томоса определит все необходимые процедуры и регламенты для самостоятельной работы на своей земле. А Гундяева вместе с Илларионом отправить по назначению служить молебны за скорый развал РПЦ и вместе с ней путиноидной страны.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 17:21
Какие пройдохи, не хотят подчиняться нано пылевому патриарху Вове, то есть Кирюше, товарищу михайлову, в девичестве гундяеву.
dzeniss 29 сентября 2018 | 17:21
А что еще могут сказать узколобые?!...