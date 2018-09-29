В Московском патриархате осудили идею возможного переименования Украинской православной церкви

Таким образом власти в Киеве хотят отметить нежелательных людей, сказал в телеэфире митрополит Волоколамский Иларион, который возглавляет отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Митрополит Иларион добавил, что украинские власти хотят захватить УПЦ и поставить ее вне закона.