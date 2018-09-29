В Донецке в результате взрыва пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР

Это представитель местной Компартии Игорь Хакимзянов. Взрыв прогремел в здании, где проходил съезд коммунистов. Всего пострадали четыре человека. В Донецке идет жесткая конкуренция за пост главы самопровозглашенной ДНР после убийства Александра Захарченко, сказал «Эху Москвы» украинский политолог Александр Палий. Выборы главы самопровозглашенной ДНР пройдут 11 ноября.