В Донецке в результате взрыва пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР
Это представитель местной Компартии Игорь Хакимзянов. Взрыв прогремел в здании, где проходил съезд коммунистов. Всего пострадали четыре человека. В Донецке идет жесткая конкуренция за пост главы самопровозглашенной ДНР после убийства Александра Захарченко, сказал «Эху Москвы» украинский политолог Александр Палий. Выборы главы самопровозглашенной ДНР пройдут 11 ноября.
Комментарии5
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vyk_usguy 29 сентября 2018 | 17:14
Всем, кроме кастрюлеголовых, понятно что за взрывами в Донецке стоит недогосударство "Киевское ФашизО"-Отморозки в киевской власти использовали и используют терроризм как метод политики, ублюдки!
ura_123 29 сентября 2018 | 17:19
vyk_usguy: Ну расскажи нам US GUI, типа как штатовский гей,какой пиковый интерес у Киева взрывать каких-то кандидатов в главного сепаратиста даунбабве???
Что бы из всех кандидатов остался один нужный Киеву)))))
belovnikita 29 сентября 2018 | 17:14
жаль что только пострадал(
ura_123 29 сентября 2018 | 17:16
Ха-ха-ха)))) Визитку Яроша уже нашли?
poluputing 29 сентября 2018 | 17:21
Рассея- страна- террорист, "рассейский мир" - средоточие террора. Аксиома, однако