Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего заместителя и распорядился выплатить ему 23 оклада

Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего заместителя, распорядился выплатить ему 23 оклада и вновь принял на прежнюю должность. Александр Гусев уверен, что ничего незаконного и предосудительного в его действиях нет.

В судьбе 60-летнего вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова 15 сентября мог произойти коренной перелом. В связи с истечением срока трудового договора по достижении пенсионного возраста он был отправлен на пенсию. Чиновнику было выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов, а к назначенной пенсии прибавили еще и доплату в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Подлинность подтверждающих это документов, копии которых появились ранее в сети, газете «КоммерсантЪ» подтвердили несколько источников в региональной власти. Спустя два дня пенсионер вновь обрел работу и стал врио вице-губернатора с окладом 45 320 рублей и трехкратной надбавкой. Получать он будет порядка 180 тысяч рублей. «Коммерсант» приводит слова одного из своих собеседников : «Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко, в выходной день, без огласки и сомнений. Губернатор Александр Гусев с такой оценкой не согласился и считает, что все не только законно, но и справедливо. Развернутые комментарии глава региона пообещал дать в понедельник.

Сам Юрий Агибалов оперативно прокомментировать ситуацию журналистам не смог, поскольку был занят на научном поприще и читал лекцию будущим чиновникам в воронежском филиале академии госслужбы.