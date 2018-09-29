Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего заместителя и распорядился выплатить ему 23 оклада
Губернатор Воронежской области отправил на пенсию своего заместителя, распорядился выплатить ему 23 оклада и вновь принял на прежнюю должность. Александр Гусев уверен, что ничего незаконного и предосудительного в его действиях нет.
В судьбе 60-летнего вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова 15 сентября мог произойти коренной перелом. В связи с истечением срока трудового договора по достижении пенсионного возраста он был отправлен на пенсию. Чиновнику было выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов, а к назначенной пенсии прибавили еще и доплату в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Подлинность подтверждающих это документов, копии которых появились ранее в сети, газете «КоммерсантЪ» подтвердили несколько источников в региональной власти. Спустя два дня пенсионер вновь обрел работу и стал врио вице-губернатора с окладом 45 320 рублей и трехкратной надбавкой. Получать он будет порядка 180 тысяч рублей. «Коммерсант» приводит слова одного из своих собеседников : «Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко, в выходной день, без огласки и сомнений. Губернатор Александр Гусев с такой оценкой не согласился и считает, что все не только законно, но и справедливо. Развернутые комментарии глава региона пообещал дать в понедельник.
Сам Юрий Агибалов оперативно прокомментировать ситуацию журналистам не смог, поскольку был занят на научном поприще и читал лекцию будущим чиновникам в воронежском филиале академии госслужбы.
Комментарии10
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meteor1908 29 сентября 2018 | 17:13
Это законно лишь отчасти. При выходе на пенсию дают однократное пособие, но доплата к пенсии - только с момента оставления муниципальной службы. Он её и оставил.
Но потом вернуться на гослужбу и сохранить надбавку к пенсии - это нонсенс. К тому же с какой радости он занял должность снова без конкурса?
ЗЫ, Когда он второй раз уйдёт на пенсию, ему опять выплатят 23 оклада.
danko1 29 сентября 2018 | 17:16
meteor1908: А в Воронеже всем, выходящим на пенсию, 23 оклада выплачивают?
Или это так губернатор заботится о поднятии среднего уровня жизни населения по области?
meteor1908 29 сентября 2018 | 17:19
danko1: нет, только госслужащим, имеющим стаж выше нормы.
Муниципальной службе тоже выплачивают, но меньше.
ЗЫ. Так это не только в Воронеже, везде региональные законы аналогичны
ignachio 29 сентября 2018 | 17:22
Через неделю его опять уволят и выплатят 23 оклада, потом опять примут потом ... и все законно? В Китае бы расстреляли обоих.
omskgregory 29 сентября 2018 | 17:14
По моему, бывшего следователя прокуратуры в советское время, оценочному суждению налицо хищение государственных средств.
nikolashin2017 29 сентября 2018 | 17:14
"после нас,хоть потоп":
молвил мачо-остолоп...
efilika 29 сентября 2018 | 17:17
необходимо ввести оплату труда всех этих губернаторов не выше 100т рубликов и без доплат. И до тех пор, пока не поднимутся доходы населения, даже не думать о повышении.
bja_1950 29 сентября 2018 | 17:21
Новый губернатор по-новому законно ворует.
neon999 29 сентября 2018 | 17:21
В этой стране утеряно всякое представление о добре и зле.
Мораль, закон - все это фикция. Упыри пляшут на костях..
kaputvsemu 29 сентября 2018 | 17:24
"Сам Юрий Агибалов ... читал лекцию будущим чиновникам в воронежском филиале академии госслужбы."
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Читал лекцию "Как разводить лохов на большие деньги".