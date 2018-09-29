Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Олега Сенцова

Накануне осужденный в России украинский режиссер, которые держит голодовку вот уже 139 дней, был доставлен из колонии в больницу для обследования.

На снимке – сильно истощенный мужчина, с впалыми глазницами, сидит на кушетке, врач проводит какие-то манипуляции. Сенцова доставили в Лабытнагскую городскую больницу для дополнительного обследования и консультаций со специалистами. Во ФСИН это назвали «проведенной коррекцией лечения». В свою очередь накануне уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала ответ главы Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова о состоянии Сенцова. Он сообщил, что 12 сентября консилиум врачей Лабытнагской больницы оценил его состояние как стабильное и без отрицательной динамики. В России суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку атаки на государственные объекты в Симферополе.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует отпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.