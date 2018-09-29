Илон Маск на фоне судебного иска призвал сотрудников Теслы игнорировать все отвлекающие факторы

Основатель и гендиректор компании разослал такое письмо по электронной почте, пишет издание «Бизнес Инсайдер». Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против него судебный иск и требует лишить его права занимать руководящие должности в публичных компаниях. Илона Маска подозревают в манипулировании курсом акций через личный Твиттер.