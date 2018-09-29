Внуки испанского диктатора Франко просят разрешения перезахоронить его останки в соборе в центре Мадрида

Обращение направлено в Минюст. При этом в нем содержится объяснение из 12-ти пунктов, почему семья политика выступает против эксгумации, — пишет газета «Расон». Ранее в правительстве Испании заявили, что эксгумация останков Франко состоится в любом случае. Власти считают, что диктатору не место в мавзолее, который был построен по его приказу.