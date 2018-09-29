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16:31, 29 сентября 2018

Внуки испанского диктатора Франко просят разрешения перезахоронить его останки в соборе в центре Мадрида

Обращение направлено в Минюст. При этом в нем содержится объяснение из 12-ти пунктов, почему семья политика выступает против эксгумации, — пишет газета «Расон». Ранее в правительстве Испании заявили, что эксгумация останков Франко состоится в любом случае. Власти считают, что диктатору не место в мавзолее, который был построен по его приказу.

Комментарии

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fig_vvam 29 сентября 2018 | 16:51

Заголовок новости не совпадает с ее содержанием и если не быть в курсе проблемы, то понять ничего нельзя.
редакторы на Эхе есть или новостники ляпают тексты кое-как безнадзорно?

polsan 29 сентября 2018 | 16:56

Потомки диктаторов похоже нигде не бедствуют!

Семья бывшего диктатора и сейчас живет припеваючи, оставаясь одной из самых богатых в стране: их состояние оценивается в 160 миллионов евро, и это не учитывая собственности и предметов роскоши, которыми они обладают, а также многомиллионного бизнеса, сосредоточенного в их руках. Одним из главных достояний по-прежнему остается вилла la Valdefuentes, построенная на территории, которую диктатор получил едва придя к власти. Биографы Франко утверждают, что деньги на покупку роскошного особняка ему выделили благотворительные организации.

То, что диктатору обошлось в 2,5 миллиона песет в 1940 году, сейчас оценивается свыше 2,5 миллиарда евро. На земле, принадлежащей семье, находится огромный торгово-развлекательный центр Xanadu, где расположен боулинг, поле для мини-гольфа, картинг-трек, кинотеатры и даже крытая горнолыжная трасса.

В Испании до сих пор ходят слухи о баснословных богатствах и дорогих вещах, которые заполучила семья диктатора за время правления Франко. Так, в 1978 году его дочь, направлявшуюся в Швейцарию, задержали в мадридском аэропорту Барахас. При себе у нее обнаружили 38 драгоценных медалей, принадлежавших отцу. Женщину впоследствии простили, заставив отдать артефакты в музей. По словам дочери Франко, «они валялись по всему дому, вгоняя ее в тоску», поэтому она захотела переплавить их в швейцарские часы с кукушкой.

Главой клана стал внук Франко по имени Франциско. Он владеет скотобойней, поставляющей мясо на экспорт, сетью ресторанов La Coruña, медицинским центром и магазином модной одежды Cortefield. (с)

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