Возможный запрет российским госбанкам на операции в долларах стимулирует их ввозить наличные евро

В условиях угрозы новых санкций самое естественное и простое – это переход на расчеты в евро, — сказал ТАСС зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Ранее ЦБ опубликовал статистику, из которой следует, что в июле российские банки ввезли в страну наличные евро на сумму двух миллиардов. Это максимальный объем с 2014 года.