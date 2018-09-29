Возможный запрет российским госбанкам на операции в долларах стимулирует их ввозить наличные евро
В условиях угрозы новых санкций самое естественное и простое – это переход на расчеты в евро, — сказал ТАСС зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Ранее ЦБ опубликовал статистику, из которой следует, что в июле российские банки ввезли в страну наличные евро на сумму двух миллиардов. Это максимальный объем с 2014 года.
Комментарии4
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glotze7 29 сентября 2018 | 16:35
Уж эти мне папуасы - только коробки от ксерокса с налом. Никому веры, только в пистолет и кулаки. Ну и почему мерзкие евры а не дружественные боливары?
danko1 29 сентября 2018 | 16:38
glotze7: Так и ЕС санкции вводит и гопника с его подельниками презирает.
Ничто не гарантирует сохранность евро в российских банках, когда законы не соблюдаются.
А вот то, что когда такие тупицы во власти делают заявления о замене долларовых вкладов на рублевые, гарантирует изъятие не только валютных вкладов, но и рублевых.
Такой власти и их банкам доверия нет.
tunis 29 сентября 2018 | 16:36
То есть??? Какое евро????
Россия обязана перейти на расчеты только в рублях!!!!!!
Экспортные сделки в крайнем случае - в тугриках или в вануатских ракушках.
Никаких евро.
meteor1908 29 сентября 2018 | 17:09
tunis: банкиры - нацпредатели!