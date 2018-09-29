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16:30, 29 сентября 2018

Воронежский губернатор объяснил выплату 23-х окладов уволенному заму

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» – сказал «единоросс» Александр Гусев, пишет газета «КоммерсантЪ». Через два дня после увольнения вице-губернатор Юрий Агибалов был назначен на ту же должность. Причем, оклад ему повысили в три раза – до 180 тысяч рублей. Источники газеты в региональной власти сказали, что всё было сделано на 100% по закону, но при этом, на 100% мерзко.

Комментарии

27

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gregor 29 сентября 2018 | 16:33

Вот так и в истории России будет написано правление Путина - Мерзко .

merelymy 29 сентября 2018 | 16:41

Почему именно 23, ведь сто в сто раз честнее.
А что может быть честнее российского чиновника в сто раз?
Неужели она, на букву ой.
А если выдать тыщу окладов...
Ведь страна будет богатеть и богатеть.

danko1 29 сентября 2018 | 16:46

merelymy: Ну и как народ может не презирать этих тупиц во власти на всех уровнях, которые только воровать могут и любые выплаты себе по "закону" начислять?

gregor 29 сентября 2018 | 16:55

danko1:
Именно , Народ .
Народ презирает , а вот население одобрямс .
И к сожалению здравого смысла , население в большинстве .

danko1 29 сентября 2018 | 17:09

gregor: Нет, сегодня и от тех, кого называют населением, слышала, что все плюются на Путина и его холуёв, но не знают, как всё это изменить можно в отсутствии реальных выборов.
И это даже не в Москве, а в провинции, по телефону мне рассказали.

gordy 29 сентября 2018 | 16:55

"Источники газеты в региональной власти сказали, что всё было сделано на 100% по закону, но при этом, на 100% мерзко."

А чего вы ещё ждали от мерзавцев?

zemljanka 29 сентября 2018 | 17:05

А посадить за раскрытие?

lenin3 29 сентября 2018 | 16:42

Как рассказывали знающие люди,в Ярославской области чинуши в администрации,чтоб быть ближе к народу,назначили себе зарплаты в 40тыр рублей в месяц.Ватники радостно захрюкали,не зная,что у чинуш ещё есть квартальная премия в размере нескольких лямов рублей(точную цифру не помню,но что лямов больше двух-точно)...

x_signal 29 сентября 2018 | 16:35

Золотой парашют в госструктуре - это что-то новое...

plantagenista 29 сентября 2018 | 16:41

x_signal:В советское время начальники имели 6 окладов премии в год.

ura_123 29 сентября 2018 | 17:07

plantagenista: А с другой стороны было ОБХСС которого начальники боялись похлеще вздрючки по партийной линии...
Да и разница з/п между начальником отличалась немного,бывали случаи когда работяги на сдельщине зарабатывали куда больше нач.цеха))))
Из собственного богатого опыта жизни в СССР. ))))

hihi2raza 29 сентября 2018 | 16:39

Тварь. Уродец путинский

vic12 29 сентября 2018 | 16:42

Может это всем в России положено, а Вы издеваетесь? Единоросс утверждает, ведь, что всё законно.

polsan 29 сентября 2018 | 16:45

Теперь похоже, что так всем пенсионерам в РФ будут при увольнении выплачивать 23 оклада.

ura_123 29 сентября 2018 | 17:11

polsan: При условии что пенсионер доживёт до этого счастливого дня- Выход на пенсию ))))
Что в общем то не факт...
Чиновнички принявшие этот антинародный закон в жизни если и работали руками то не больше 40 минут и то когда в пебуртатном возрасте "накладывал" на себя руки!

andy66 29 сентября 2018 | 16:46

начальником в РФ может стать только тот, кто в принципе не имеет никакого стыда

petrivanov 29 сентября 2018 | 16:47

Это очень хорошая новость! Губернатор сначала дал своему заму 23 х 180 тысяч = 4 миллиона 140 тысяч рублей, а буквально на днях даст каждому пенсионеру точно по такой же сумме, поскольку в России, как известно, все равны! Пусть пенсионеры порадуются....

lenin3 29 сентября 2018 | 17:23

petrivanov: конечно,даст эту сумму,но на всех...

vis_a_vis 29 сентября 2018 | 16:49

\\ Источники газеты в региональной власти сказали, что всё было сделано на 100% по закону, но при этом, на 100% мерзко. //

Не совсем так. Вот что пишет интернет-ресурс "В курсе. Воронеж":

У 60-летнего заместителя губернатора Юрия Агибалова (61 исполнится 28 декабря) истекли полномочия по контракту. Он стал пенсионером, но не имел права на «золотой парашют», так как у него не было 15-летнего стажа на госдолжности (только 9 лет). Тем не менее господин Гусев подписал приказ о выплате ему 23 должностных окладов — именно столько получают те, кто увольняется с «парашютом».

Через день Юрий Агибалов вновь устроился на ту же должность. Ему была выписана постоянная трёхкратная доплата к окладу, плюс ещё 75% надбавки к сумме всего заработка как доплату к страховой пенсии по старости бессрочно (все как и предусматривает закон о «золотом парашюте»).

С учётом ежемесячных премий доход вице-губернатора составит около 500 тысяч в месяц только официально, и эта сумма является просто немыслимой для простых жителей Воронежа и области.

— Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?, — прокомментировал ситуацию изданию «Коммерсант» Александр Гусев.

danko1 29 сентября 2018 | 16:52

vis_a_vis: Всё о стране радеют чиновники.
Это они так средний доход по стране повышают.

hagana 29 сентября 2018 | 16:59

vis_a_vis: Какой кошмар !!!

tadolg 29 сентября 2018 | 16:51

Вот ведь де.ьмище-то какое!

nemez1 29 сентября 2018 | 16:54

за что получить достойную пенсию, за то , что остальные в нищете, нет за это положена верёвка и без мыла.

beaux 29 сентября 2018 | 16:56

Почему уже не 24. А кто ему положил? Ты?

maczyz 29 сентября 2018 | 16:58

Вот так и живем,врем,воруем и еще пытаемся как-то это обосновывать- противно.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

putin_itogy 29 сентября 2018 | 17:01

Население за это проголосовало!
Совсем недавно(2016-17г.г.)с пылом, с жаром,
На этих последних выборах, подлые сучки училки бюджетницы, безнаказанно, с драйвом, фальсифицировали итоговые протоколы и вбрасывали бюллетени,
с формалистикой - сделаем хорошо нашему президенту!
Объясняя сей факт следующим: много лет мы наблюдали в Думе баталии, как различные оппозиционные фракции и отдельные элементы, мешали нашему президенту проводить успешные и нужные народу реформы..
Законы в Думе проходили со скрипом, думские партии оппозиции, буквально "висли на ногах", у трезвомыслящих, болеющих за страну членов парламента партии ЕР, мешали им создавать конституционное большинство партии ЕР, при проведении "нужных стране и народу" законах.
Мы решили положить этому решительный конец...
Дадим нашему любимому и мудрому президенту, управляемую партию с конституционным большинством!
Для этого девчата, нам надо поднапрячься, и сделать не только "явку", но и увеличить всеми возможными способами, представительство партии ЕР, соратников и помощников нашего любимого президента, путина в.в, !
И "девчата дали"..
А что теперь, не так..?

hidaldo_hot 29 сентября 2018 | 17:05

Еще один хитро-мудрый паразит. Для них бюджет неисчерпаем, негодяи...

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