Настоятель одного из храмов Ярославля намерен подать в суд на Илью Варламова

По мнению Алексея Кириллова, блогер оскорбил чувства верующих, когда назвал храм «самым уродливым в России» из-за пристройки в стиле «шашлычной для дальнобойщиков».

Алексей Кириллов, настоятель Яковлевско-Благовещенского храма, считает, что пост Варламова был проплачен. По его словам, пристройка, которая была возведена на территории храма, является законной по решению суда. В частности, утверждает Кириллов, суд признал ее строительство восстановлением исторической среды, поскольку ранее там был двухэтажный дом. Варламов же ранее заявил, что священнослужитель воздвигнул пристройку, поскольку ему нужны были квадратные метры. Теперь же настоятель храма собирается привлечь Варламова, а также сайт «76.ru» по стать об оскорблении чувств верующих. Правда, перед этим он собирается получить благословение ярославского митрополита Пантелеимона. На это Варламов сказал, что Кириллов пытается «засадить его в клетку», а также извинился за свои слова, сказав, что не учел, что для церкви «квадратные метры важнее, а деньги любят тишину».

Алексей Кириллов пока не прокомментировал реакцию Варламова на свои высказывания.