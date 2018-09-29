Настоятель одного из храмов Ярославля намерен подать в суд на Илью Варламова
По мнению Алексея Кириллова, блогер оскорбил чувства верующих, когда назвал храм «самым уродливым в России» из-за пристройки в стиле «шашлычной для дальнобойщиков».
Алексей Кириллов, настоятель Яковлевско-Благовещенского храма, считает, что пост Варламова был проплачен. По его словам, пристройка, которая была возведена на территории храма, является законной по решению суда. В частности, утверждает Кириллов, суд признал ее строительство восстановлением исторической среды, поскольку ранее там был двухэтажный дом. Варламов же ранее заявил, что священнослужитель воздвигнул пристройку, поскольку ему нужны были квадратные метры. Теперь же настоятель храма собирается привлечь Варламова, а также сайт «76.ru» по стать об оскорблении чувств верующих. Правда, перед этим он собирается получить благословение ярославского митрополита Пантелеимона. На это Варламов сказал, что Кириллов пытается «засадить его в клетку», а также извинился за свои слова, сказав, что не учел, что для церкви «квадратные метры важнее, а деньги любят тишину».
Алексей Кириллов пока не прокомментировал реакцию Варламова на свои высказывания.
Комментарии9
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danko1 29 сентября 2018 | 16:13
В своем бы доме эти мракобесы, презирающие Учение и Христа, разобрались.
Гундяев даже сана не лишил иеромонаха, задавившего в пьяном виде на дорогой иномарке 2-х человек, а потом сбежавшего с места преступления, но пойманный полицейскими их избил.
Сатанисты в торговых домах Гундяева пытаются запретить вообще о них говорить. Правды не выносят и Учение презирают.
Пора верующим вспомнить слова Христа о том, что молиться надо не в храме, а в Духе, и перестать посещать торговые дома мракобесов, откуда Бога давно изгнали.
gordy 29 сентября 2018 | 16:24
У попа была собака?
ura_123 29 сентября 2018 | 16:20
А зачем эти батюшки-тить их матушек пристроили в храму шашлычку для дальнобойщиков???
)))
oneoretwo 29 сентября 2018 | 16:20
... те же нквд-шно-поповския закидоны, что и на встрече с вселенским патриархом...
...слышь, попик, поинтересуйся у вселенского православного патриарха что может оскорбить чувства верующего - будешь неслыханно удивлен...
нквд-шные попы гундяя даже допустить не могут, что у человека есть собственное мнение и взгляд на те или иные вещи... вот уж, воистину, убогие....
vera14 29 сентября 2018 | 16:35
Узколобый Варламов давно напрашивается на иск.
ura_123 29 сентября 2018 | 17:02
vera14: Какое ты у нас широколобое, страсть просто ))))
vinnidi 29 сентября 2018 | 17:03
vera14: Ну а разумеется чекист-гундяев с исчезающими дорогущими часами для вас образец честности и неподкупности???
rash 29 сентября 2018 | 17:05
Ну любят кириловские верующие уродство и не надо их этим попрекать.
nehoroshiy 29 сентября 2018 | 17:20
Поверить в оскорбление чувств, если человека с петли сняли или у него явная депрессия....
Отменный аппетит крепкий сон, активный образ жизни - и при этом страдание от оскорбления чувств?