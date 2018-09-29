Управление ФСИН по ЯНАО опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили в больницу...

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили из колонии в больницу для обследования. В ведомстве заявили, что Сенцову проведена коррекция лечения. Напомним, украинский режиссер уже 139 продолжает голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Украинский омбудсмен по правам человека сомневается в информации о состоянии здоровья заключенного Олега Сенцова. Глава СПЧ при президенте России не предоставил официальных документов, — утверждает Людмила Денисова.

«По его информации 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабытнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. И они снова говорят, что дают ему всю медицинскую помощь, в которой он нуждается. И сейчас он находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Но подтверждающих это документов, которые были бы подписаны врачами, мне не предоставили».

Людмила Денисова также подчеркнула, что в больнице к Сенцову относились плохо с самого начала, и оказывали на него психологическое давление.