Управление ФСИН по ЯНАО опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили в больницу
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили из колонии в больницу для обследования. В ведомстве заявили, что Сенцову проведена коррекция лечения. Напомним, украинский режиссер уже 139 продолжает голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.
Украинский омбудсмен по правам человека сомневается в информации о состоянии здоровья заключенного Олега Сенцова. Глава СПЧ при президенте России не предоставил официальных документов, — утверждает Людмила Денисова.
«По его информации 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабытнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. И они снова говорят, что дают ему всю медицинскую помощь, в которой он нуждается. И сейчас он находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Но подтверждающих это документов, которые были бы подписаны врачами, мне не предоставили».
Людмила Денисова также подчеркнула, что в больнице к Сенцову относились плохо с самого начала, и оказывали на него психологическое давление.
Комментарии13
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ebyliberactov 29 сентября 2018 | 16:13
Г-ну Сенцу произвели коррекцию анального отверстия, в связи с увеличением размера клизмы! Думаю, что вскоре на радость хомкам появится фото Сенца с введённой в жопу ведёрной клизмой!!!!!
patrikk_2 29 сентября 2018 | 16:21
Управление ФСИН по ЯНАО опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили в больницу...
Фотки Юрий Дмитриев делал, специалист по медицинским снимкам?
slawa1940 29 сентября 2018 | 16:22
ebyliberactov: Дядя,вы дурак?
poluputing 29 сентября 2018 | 17:08
ebyliberactov: и чего кацапюры на анале зациклены? Видимо , каждый второй педик, а каждый первый страдает геморроем
kamen_12 29 сентября 2018 | 16:22
Это уже не тюрьма, а детский сад? В США его надо отправить, навеняка пару негров найдётся на его попу, с любовью и минетом!
avoryanatalia 29 сентября 2018 | 16:25
Простите нас,Олег
kamen_12 29 сентября 2018 | 16:30
avoryanatalia: За то, что нас не успел взорвать?
vera14 29 сентября 2018 | 16:32
avoryanatalia: Простите нас,Олег\\\\
Пишите: Прости меня, Олег. От имени других, пожалуйста не надо.
kiever 29 сентября 2018 | 16:30
Украинский режиссёр сенцов, израильский физик гриц, саудовский экономист бен ладен.. кстати здесь так часто упоминается псевдопрофессия этого псевдорежиссера, что иногда возникает ощущение что сенцов сидит именно за свою профессию, много ли поклонников его творчества среди его нынешних обожателей? Посадили его за попытку теракта или за ту унылейшую чушь, что он наснимал?
kamen_12 29 сентября 2018 | 16:32
kiever: Он на ютьюб ролик выложил...
pavelmistery 29 сентября 2018 | 16:54
Какие уроды тут пишут, у меня просто слов нет...
poluputing 29 сентября 2018 | 17:11
pavelmistery: кацап ватноголовый и есть воплощение максимального нравственного уродства., можете слова не подбирать
arabtom 29 сентября 2018 | 17:22
Все, достал этот Сенцов. Невозможно голодать 123 дня. Ты уж либо сдохни, либо не прикидывайся голодающим. При всей моей не любви к путинской вертикали.