Армия Сербии приведена в полную боевую готовность
Соответствующий приказ президент страны дал после того, как спецназ Косово приблизился к административной границе между государствами.
Около 60 бойцов специального подразделение МВД республики Косово вошли на территорию вблизи озера, которое снабжает водой контролируемую Белградом гидроэлектростанцию «Газиводе». Они заняли располагающийся здесь центр экологи и спорта, и, по данным сербского министерства полиции, задержали несколько сербов. Президент страны Александр Вучич отдал приказ начальнику Генштаба армии страны о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. Как отмечает ТАСС, гидроэлектростанция, о которой идет речь, является ключевым энергетическим объектом на севере Косова, и власти частично признанной республики неоднократно заявляли, что «Газиводе», которой управляет Сербия, должна быть включена в энергетическую систему Косова. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год.
Напомним, что Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии 10 лет назад. Ее признали более полусотни стран, Россия в их число не входит.
Комментарии2
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lenin3 29 сентября 2018 | 16:17
Ну всё,Вошьдь должен теперь признать Косово,ввести туда ихтамнетов,и всё это в пику Сербии,которая является кандидатом в поганый ЕвроГейсоюз...
solonko 29 сентября 2018 | 16:34
Конвульсии издыхания сербской мини-империи. Как и в России, только не так масштабно.