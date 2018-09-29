Армия Сербии приведена в полную боевую готовность

Соответствующий приказ президент страны дал после того, как спецназ Косово приблизился к административной границе между государствами.

Около 60 бойцов специального подразделение МВД республики Косово вошли на территорию вблизи озера, которое снабжает водой контролируемую Белградом гидроэлектростанцию «Газиводе». Они заняли располагающийся здесь центр экологи и спорта, и, по данным сербского министерства полиции, задержали несколько сербов. Президент страны Александр Вучич отдал приказ начальнику Генштаба армии страны о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. Как отмечает ТАСС, гидроэлектростанция, о которой идет речь, является ключевым энергетическим объектом на севере Косова, и власти частично признанной республики неоднократно заявляли, что «Газиводе», которой управляет Сербия, должна быть включена в энергетическую систему Косова. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год.

Напомним, что Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии 10 лет назад. Ее признали более полусотни стран, Россия в их число не входит.