Зампредседателя ОНК Меркачева допускает, что госпитализация Сенцова связана с критическим состоянием его здоровья

Зампредседателя ОНК Меркачева допускает, что госпитализация осужденного украинского режиссера Олега Сенцова связана с критическим состоянием здоровья голодающего. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Госпитализация может быть связана либо с серьезным сбоем в организме, либо с тем, что количество дней голодовки достигло критического предела», — сказала Е.Меркачева.

Судя по фотографии О.Сенцова, опубликованной УФСИН по ЯНАО, состояние Олега Сенцова, по мнению Е.Меркачевой, ухудшилось. «Когда мы его наблюдали его после задержания в СИЗО «Лефортово», он был достаточно полным человеком. Сейчас он сильно сдал, это очевидно» – считает она.

Как ранее сообщили в пресс-службе УФСИН, осужденный в России по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов вывезен 28 сентября из колонии в городскую больницу для планового обследования.