Взрыв на съезде компартии в Донецке связан с борьбой за пост главы ДНР. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Александр Палий.

«Сейчас в Донецке очень жесткая конкуренция, идет борьба за пост главы ДНР, освободившейся после убийства Захарченко. Теракт, произошедший на съезде, был направлен против конкурента Пушилина (врио главы республики)», — сказал политолог.

А.Палий добавил, что в ДНР ни у кого не осталось сомнений, что «Денис Пушилин имеет отношение к убийству Захарченко». «СБУ недавно опубликовало информацию, что убийство Захарченко готовили люди Пушилина. Сейчас в Донецке произошел теракт против конкурента Пушилина и идут аресты, блокировка медиа, связанных с Губаревым — все это одномоментно. То, что очень долго говорили в Украине о том, что все эти республики превращаются в подобие африканских стран середины прошлого века — это происходит сейчас у нас на глазах», — отметил он.

Во время съезда Коммунистической партии в Донецке 29 сентября произошел взрыв. Среди пострадавших – кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой республики Игорь Хакимзянов.