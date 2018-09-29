Владимир Путин сменил главу управления президента по внешней политике
Он подписал указ о назначении на этот пост Игоря Неверова. Прежний начальник Александр Манжосин от должности освобожден. Неверов был чрезвычайным и полномочным послом России в Швеции, затем директором второго европейского департамента МИД и членом коллегии министерства.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
chnch 29 сентября 2018 | 15:35
Новый глава упровления "того, чего не существует".
danko1 29 сентября 2018 | 15:46
chnch: Существует полный развал внешней политики, которой только озлобленный гопник единолично управляет, а остальные только его указания выполняют.
Сумел сделать всех бывших друзей, за исключением диктаторов, из друзей врагами, добился исключения России из ."восьмерки" и сделал не только себя изгоем, но и Россию.
guerrilleros 29 сентября 2018 | 15:39
Не задалась ,говорит чё-то у меня внешняя политика . Это всё ты Манжосин виноват. "Будем переставлять кровати"
holic 29 сентября 2018 | 15:49
Ему б еще управление по связям с реальностью учредить....