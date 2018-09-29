Владимир Путин сменил главу управления президента по внешней политике

Он подписал указ о назначении на этот пост Игоря Неверова. Прежний начальник Александр Манжосин от должности освобожден. Неверов был чрезвычайным и полномочным послом России в Швеции, затем директором второго европейского департамента МИД и членом коллегии министерства.