Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке
Ранены еще три человека. Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. В этот момент в здании находилось около 50 человека. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело, сообщил РИА Новости один из участников съезда, Геннадий Фоменко. По предварительным данным, безоболочное взрывное устройство было заложено заранее – примерно за день до съезда. Оно было приведено в действие дистанционно. Глава Компартии ДНР Борис Литвинов заявил журналистам, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной республике.
Комментарии9
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sargon5001 29 сентября 2018 | 15:34
Ай-яй-яй, как некрасиво. Дождались бы итогов выборов, потом уже взрывали друг дружку.
fekoff 29 сентября 2018 | 15:37
sargon5001: Теперь я спокоен, если у них есть коммунистическая партия - долго им не протянуть.
minerr 29 сентября 2018 | 15:39
Походу у Парашенки избирательная компания идет полным ходом. А без взрывов, обстрелов, терактов, блокад Петя не знает как ее проводить.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 15:53
minerr: На то он и Даунбасс, а не Ласвегас
minerr 29 сентября 2018 | 15:42
sargon5001: потом уже взрывали друг дружку.
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4 года они сами себя обстреливают, взрывают друг друга, кондиционеры у них взрываются, блокады сами себе устраивают. Так что же свидомые все о какой-то агрессии визжат? Они ведь вас не трогают.
shmuel63 29 сентября 2018 | 15:35
Как и сто лет назад
"Взрыв в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 года — террористический акт, совершённый группой анархистов с целью уничтожения руководства московского комитета РКП(б). В результате взрыва брошенной террористом Соболевым бомбы погибли 12 человек, ещё 55 получили ранения."
sinoptik2016 29 сентября 2018 | 15:36
Шо, опять?
valery_manko 29 сентября 2018 | 15:44
О! Становление молодой демократии! Что-то мне подсказывает, что на этой недели будет еще немало веселья. Жену Губарева сегодня, сообщают, приняли на подвал. Пушилин захватывает партию знатного демократа Паши. Коммунисты тоже Пушилину не понравились чем-то. А вот теперь ждем, когда последует ответный удар. К кому-то точно скоро в Донецке выстроится очередь в "двести миллионов".
lager23 29 сентября 2018 | 15:47
В «зоопарке» им.Путена кипишь, человек человеку волк!