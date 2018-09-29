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15:30, 29 сентября 2018

Армия Сербии приведена в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косова

Как сообщается сербский телерадиоканал РТС, 60 косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой ГЭС «Газиводе» на административной границе Сербии и Косова. При этом, как утверждает министерство полиции, были задержаны сербы, не совершившие никаких правонарушений. Как ожидается, вскоре в правительстве Сербии оценку ситуации даст директор канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

Комментарии

5

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za_stalina 29 сентября 2018 | 15:40

Нужно срочно отправить группу спецназа ГРУ на помощь сербам.

fig_vvam 29 сентября 2018 | 15:46

za_stalina: А ротик почем у открытый? намекаешь?

dzed_barukh_buza 29 сентября 2018 | 15:40

серпам па ушам...

asyrj 29 сентября 2018 | 15:43

Ну, понеслось!
В 20 в. все началось из-за Сербии.

detul 29 сентября 2018 | 15:46

Сербам нужно подать жалобу в Брюссель. И не в коем случае не применять силу. Ведь это не по европейски. А вдруг этим вежливым косовским спецназовцам просто захотелось попить водички !!! А еще лучше немедленно вывести оттуда всех своих силовиков, а то как бы чего не вышло, и их не примут в окраину ЕС.

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