Армия Сербии приведена в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косова

Как сообщается сербский телерадиоканал РТС, 60 косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой ГЭС «Газиводе» на административной границе Сербии и Косова. При этом, как утверждает министерство полиции, были задержаны сербы, не совершившие никаких правонарушений. Как ожидается, вскоре в правительстве Сербии оценку ситуации даст директор канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.