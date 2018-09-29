Сергей Лавров призвал страны мира отказаться от зависимости от американской валюты, чтобы ослабить позиции США
Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал страны мира отказаться от зависимости от американской валюты, чтобы ослабить позиции США. Российские власти стали задумываться об отказе от американской валюты после того, как США начали вводить санкции. Подобные заявления озвучивались уже неоднократно, однако видимых шагов на пути к переходу на другие валюты в расчетах с партнерами Россия пока не предприняла
Комментарии52
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delovoy_podolsk 29 сентября 2018 | 15:40
Вместо долларов вести расчёт лавровыми листами...
Сила денежной единицы страны в современном мире исчисляется по авторитету доверия других стран вкладывать в экономику данной страны свои собственные средства. Всё как у людей, одному человеку вы дадите взаймы, а другому нет. А почему? Потому что один пьянь, болтун, вор и лентяй, да и ещё агрессивный - такому никто не даст. А второй, трудолюбивый серьёзный человек, ответственный за свои слова - такому доверяют и его денежная единица ценится. А не потому что кто-то там сговорился. Чекистам-социалистам всегда кажется заговор. Заговор есть, но против агрессивных бездельников, неучей и садистов, которые в Рашке находятся у власти. Заговор нормальных полноценных людей.
jamba 29 сентября 2018 | 15:43
Напрасно он это! Сейчас турки снова начнут жечь баксы, напечатанные на домашних принтерах;)))
justitia 29 сентября 2018 | 15:44
Страны мира дружно и единогласно повертели пальцами у висков в ответ на призыв Лаврова. Его дочь Екатерина, проживающая в Лондоне только тяжело вздохнула " Папа совсем плохой стал!"
stalk25 29 сентября 2018 | 15:45
А этого путинского холопа прямо так все возьмут и послушают. )))
prade 29 сентября 2018 | 15:46
Пока американская экономика сильная никто не захочет отказаться от американской валюты. Пусть сам Лавров откажется от валюты США.
matsuvi 29 сентября 2018 | 15:48
Лавров:Давайте ослабим Америку, а потом мы вас "Новичком".
vasyaz 29 сентября 2018 | 15:49
всё, я пошел жечь доллары- умный человек говна не посоветует!
orein51 29 сентября 2018 | 15:49
"Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало..." [народн. российская]
gvadeloop 29 сентября 2018 | 15:50
И тут же все страны кинулись менять доллары на рубли)))