Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал страны мира отказаться от зависимости от американской валюты, чтобы ослабить позиции США. Российские власти стали задумываться об отказе от американской валюты после того, как США начали вводить санкции. Подобные заявления озвучивались уже неоднократно, однако видимых шагов на пути к переходу на другие валюты в расчетах с партнерами Россия пока не предприняла