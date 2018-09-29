Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию
Он сказал «Эху Москвы», что сейчас находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в подготовке теракта против президента Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.
Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.
Комментарии8
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abuvgrobu 29 сентября 2018 | 15:07
Почитал про его "расследовыания".. На поверку он оказался обычным клоуном. Да и выглядит так же.
https://www.tula.kp.ru/daily/26791/3825663/
yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 15:09
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danko_dudka 29 сентября 2018 | 15:24
abuvgrobu: а где же данко1 спец в расследованиях? Из маями.
remote456 29 сентября 2018 | 15:09
abuvgrobu: Правда у комсомольцев все та же уже 100 лет.
mazvi_1 29 сентября 2018 | 15:14
abuvgrobu: Согавкал Канев сбёг. Пичалька )))
parasuk_ 29 сентября 2018 | 15:25
Будет теперь как бабченко бухать и попрошайничать :)
rktq 29 сентября 2018 | 15:26
Ну.. отравление. грибочки.. скорее грин-карту выдают.
unprejudiced 29 сентября 2018 | 15:32
факт бегства врага России, да еще в одну из стран НАТО говорит только об одном, он испугался нести ответственность за свою ложь в интересах англосаксов по отравлению Скрипалей.