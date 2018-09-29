Власти Южной Кореи задержали российское судно «Севастополь» из-за американских санкций против КНДР

При этом в российском консульстве в южнокорейском Пусане заявляют, что не получали обращений по поводу задержания от судовладельцев.

Судоходная компания «Гудзон» и принадлежащий ей контейнеровоз фигурируют в списке американского Минфина. Администрация порта Пусан, где задержано судно, сообщило, что вопрос об освобождении корабля может решиться только после переговоров на уровне правительств двух стран. Как сообщили в Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке, задержание произведено на основании прямого решения. Принятого в Сеуле. При этом судовладельцы уверяют, что «Севастополь» не поставлял в КНДР топливо, поскольку является судном для перевозки контейнеров и не приспособлен для такого рода грузов. Более того, не заходил в порты Северной Кореи.

Однако, согласно позиции США речь немного об ином: наши моряки могли участвовать в поставках очищенных нефтепродуктов, которые, вероятно, перекачивались с российских судов на северокорейские суда прямо в открытом море. Что касается экипажа, то по данным компании «Гудзон», обстановка на теплоходе сейчас относительно нормальная и проблем с продуктами у моряков пока нет.

За сутки до появления информации о задержании судна Москва на специальном заседании Совбеза ООН по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций.