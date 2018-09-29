Власти Южной Кореи задержали российское судно «Севастополь» из-за американских санкций против КНДР
При этом в российском консульстве в южнокорейском Пусане заявляют, что не получали обращений по поводу задержания от судовладельцев.
Судоходная компания «Гудзон» и принадлежащий ей контейнеровоз фигурируют в списке американского Минфина. Администрация порта Пусан, где задержано судно, сообщило, что вопрос об освобождении корабля может решиться только после переговоров на уровне правительств двух стран. Как сообщили в Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке, задержание произведено на основании прямого решения. Принятого в Сеуле. При этом судовладельцы уверяют, что «Севастополь» не поставлял в КНДР топливо, поскольку является судном для перевозки контейнеров и не приспособлен для такого рода грузов. Более того, не заходил в порты Северной Кореи.
Однако, согласно позиции США речь немного об ином: наши моряки могли участвовать в поставках очищенных нефтепродуктов, которые, вероятно, перекачивались с российских судов на северокорейские суда прямо в открытом море. Что касается экипажа, то по данным компании «Гудзон», обстановка на теплоходе сейчас относительно нормальная и проблем с продуктами у моряков пока нет.
За сутки до появления информации о задержании судна Москва на специальном заседании Совбеза ООН по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций.
Комментарии7
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tom_tom 29 сентября 2018 | 15:10
Чем хуже с экономикой, тем чаще встречаю в интернете утверждения, что Путин - еврей.
Кого вы хотите оскорбить — евреев или "президента" РФии?
kryimzdick 29 сентября 2018 | 15:11
tom_tom: Путин - еврей в плохом смысле слова
kryimzdick 29 сентября 2018 | 15:10
Южекореебандеровцы на святое замахнулись! На Ватостополь!
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 15:15
Было уже нечто подобное, когда дизель-электроход "Россия" в 60-х задержали в США, тогда тут же задержали американские суда, и "великих" попустило с величием.
Интересно какая будет ответка в отношении Южной Кореи или опять только словесный понос в виде МИДовских озабоченностей ?
drillerthriller 29 сентября 2018 | 15:36
abuvgrobu: ты сам знаешь правильный ответ, каменная башка
stalk25 29 сентября 2018 | 15:41
Путин и Ким - идеологические братья-близнецы. Тут опять мало что удивительного.