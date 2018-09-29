Настоятель одного из ярославских храмов намерен подать в суд на блогера Илью Варламова
Настоятель Алексей Кириллов считает, что Варламов оскорбил чувства верующих в своей статье о храме, который он назвал уродливым из-за пристройки в стиле «шашлычная для дальнобойщиков». Блогер считает, что пристройка, исказившая облик церкви, появилась из-за того, что настоятелю нужны были квадратные метры. Настоятель Алексей Кириллов, в свою очередь, пишет, что приход уже имел судебный спор с Департаментом культуры, а также с Департаментом охраны объектов культурного наследования. В результате удалось доказать, что возведение пристройки является восстановлением исторической среды, поскольку ране на этом месте находился двухэтажный дом.
Комментарии8
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andreyoo 29 сентября 2018 | 14:45
он назвал уродливым из-за пристройки в стиле «шашлычная для дальнобойщиков».
--- "Художника обидеть может всякий. Попробуйте его понять!
hz6691 29 сентября 2018 | 14:55
Лучше бы построили шашлычную ...
sparky 29 сентября 2018 | 14:55
Обругал пристройку = оскорбил чувства верующих.
У батюшки ума палата, но ключ утерян.
neon001 29 сентября 2018 | 15:01
почему не в божий суд?
sergo_25_26 29 сентября 2018 | 15:03
Дурдом.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 15:11
трагедия, теперь оскорбившиеся в лучших чувствах на шашлыки смотреть не смогут? Во что они верят, в пристройку для нужд попа или попадьи? Поди разбери.
krysodav2 29 сентября 2018 | 15:19
Одному мерещится кругом враги, другому оскорбления от НЕверующих! Прям какая то шизанутая эпидемия!