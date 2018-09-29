Настоятель одного из ярославских храмов намерен подать в суд на блогера Илью Варламова

Настоятель Алексей Кириллов считает, что Варламов оскорбил чувства верующих в своей статье о храме, который он назвал уродливым из-за пристройки в стиле «шашлычная для дальнобойщиков». Блогер считает, что пристройка, исказившая облик церкви, появилась из-за того, что настоятелю нужны были квадратные метры. Настоятель Алексей Кириллов, в свою очередь, пишет, что приход уже имел судебный спор с Департаментом культуры, а также с Департаментом охраны объектов культурного наследования. В результате удалось доказать, что возведение пристройки является восстановлением исторической среды, поскольку ране на этом месте находился двухэтажный дом.