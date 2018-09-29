Референдуму о пенсионной реформе не удалось набрать кворум
Собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума состоялось сегодня в Москве. В ней приняли участие представители 13-ти групп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов. Между тем, по закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не мене 43-х региональных групп. При этом в каждом регионе нельзя создавать больше одной группы. Участники собрания обвинили в отсутствии кворума Центризбирком. По их мнению, он должен был уведомить всех учредителей групп о проведении общего собрания, — сообщает газета «Ведомости».
Комментарии10
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yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 14:33
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astet 29 сентября 2018 | 14:37
yulya_tsikinna_: Почаще давайте подобную рекламу!!!
Может тогда Венедиктов
разгонит бездельников курирующих сайт!
semia 29 сентября 2018 | 14:42
Вранье! Как и рейтинг Путина 70%(или около этого).Надоел и Путин и его обдираловка!
cite 29 сентября 2018 | 14:51
astet: timbuktu: Стоит написать, путин - мразь, отзыв тут же удаляется, а эта мерзость весит неделями, позор!
timbuktu 29 сентября 2018 | 14:33
россия - не крым,ей всё по фигу )))
cite 29 сентября 2018 | 14:39
timbuktu: А, что, оперативно прислать зеленых человечков из 30 регионов и референдумнаш!))
timbuktu 29 сентября 2018 | 14:43
cite: вчера в своём шоу скабеева не терпящим возражений тоном и под одобрительные аплодисменты дрессированной публики в студии заявила о возможности проведения референдумов силами россии на территории украины
neyexo 29 сентября 2018 | 14:38
Зачем референдум, народ на все согласен
nokola 29 сентября 2018 | 14:45
Какая щепетильность в отношении соблюдения закона! А как же Россия признала результаты "референдума" в Крыму, когда было нарушено все, что только возможно?!
addi 29 сентября 2018 | 15:51
nokola: а якобы "референдум" РЕФЕРЕНДУМУ рознь....