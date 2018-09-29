Референдуму о пенсионной реформе не удалось набрать кворум

Собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума состоялось сегодня в Москве. В ней приняли участие представители 13-ти групп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов. Между тем, по закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не мене 43-х региональных групп. При этом в каждом регионе нельзя создавать больше одной группы. Участники собрания обвинили в отсутствии кворума Центризбирком. По их мнению, он должен был уведомить всех учредителей групп о проведении общего собрания, — сообщает газета «Ведомости».