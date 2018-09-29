Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке
Ранены еще три человека. Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. В этот момент в здании находилось около 50 человека. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело, сообщил РИА Новости один из участников съезда, Геннадий Фоменко. По предварительным данным, безоболочное взрывное устройство было заложено заранее – примерно за день до съезда. Оно было приведено в действие дистанционно. Глава Компартии ДНР Борис Литвинов заявил журналистам, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной республике.
Комментарии15
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tvitov66 29 сентября 2018 | 14:37
Исходя из истории ДНР удивительно что всего навсего пострадал ...
nokola 29 сентября 2018 | 14:42
Думаю, скоро никто не захочет становиться главарем этого образования. Опасная должность.
plank1957 29 сентября 2018 | 14:45
Донецк охватила эпидемия взрывов, до селе вещь неизвестная науке, а стало быть и не изученная.
krysodav2 29 сентября 2018 | 15:15
plank1957: А может у них там такое вот осенние обострение!? Да, дела...
chnch 29 сентября 2018 | 14:46
Главой ДНРы станет тот, у кого минёры лучше....
beregov_net 29 сентября 2018 | 14:51
И это конечно опять неуловимые и могущественные СБУ , кто ж ещё
zemljanka 29 сентября 2018 | 14:54
Ротация кадров.
malinskii 29 сентября 2018 | 14:54
и скоко кандидатов еще осталось ? в понедельник побегут сниматься с выборов...
spbdweller 29 сентября 2018 | 14:54
ДНР - бандитско-террористическое кубло.
kp6ic 29 сентября 2018 | 14:57
взрывают постоянно что-то их. и ни ответа, ни привета. слили республики, жаль.
sergo_25_26 29 сентября 2018 | 15:01
Мазилы. Опять боширова работа.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 15:01
Весело у них в Денеэрии, образец русского мира
remote456 29 сентября 2018 | 15:19
Сказали же - "Пушилин"! А здесь какой-то "коммунист" вылез. Мало им Приморья, что ли? ДНР не троньте, это - святое.
fekoff 29 сентября 2018 | 15:35
Теперь я спокоен, если у них есть коммунистическая партия - долго им не протянуть.