Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили из колонии в больницу для обследования. В ведомстве заявили, что Сенцову проведена коррекция лечения. Напомню, украинский режиссер уже 139 продолжает голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.