Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фотографию Олега Сенцова
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фотографию Олега Сенцова, которого накануне доставили из колонии в больницу для обследования. В ведомстве заявили, что Сенцову проведена коррекция лечения. Напомню, украинский режиссер уже 139 продолжает голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.
Комментарии15
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yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 14:34
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kremlefurer 29 сентября 2018 | 14:39
yulya_tsikinna_: Патрик, хорош спамить, пристегни наконец бубенчики.
kara 29 сентября 2018 | 14:34
Отлично! Это очень важно для общества!
kuxxxku 29 сентября 2018 | 14:34
Голодовка 139 дней...блин, я худее...
andreyoo 29 сентября 2018 | 14:47
kuxxxku: блин, я худее...
--- Ну... смотря с чего он стартовал. ;-)
yechomazy___etnopomoyka 29 сентября 2018 | 14:44
Офуеть!!! Вот новость - всем новостям новость!!! А фотку почему не выложили? Или на ней у Сенцова слишком жирная морда?
deadkennedy 29 сентября 2018 | 14:52
yechomazy___etnopomoyka: На невСру ком посмотри. Нормально он выглядит и нихрена на самом деле не голодает. Голодание на 139 дней это пропаганда для демшизоидов.
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 14:55
Всё. Любая информация об этом клоуне уже неинтересна. Неужели он и его приспешнички думают, что хоть кто-нибудь в здравом уме и трезвой памяти поверит, что это существо и впрямь голодает, да ещё и аж с мая месяца..
deadkennedy 29 сентября 2018 | 14:58
abuvgrobu: да это норм. Демшиза верит в храброго режиссера, питающегося святым духом. Вата верить в хитрые планы, злых бояр, вундервафли и т. д. Хозяева в это время пилят бабло и вывозят зарубеж.
ebyliberactov 29 сентября 2018 | 14:59
Пидар Сенец голодает на эм уже 140 суток, а на зоне набрал 6,5 кг лишнего весу. Вот мля голодовка на эм до чего довела человека, простите пидара!
chnch 29 сентября 2018 | 15:05
ebyliberactov: " простите пидара!" не простят тебя........ В игнор тебя, урода.
zemljanka 29 сентября 2018 | 15:00
Свободу Сенцову!
deadkennedy 29 сентября 2018 | 15:01
zemljanka: всю власть рептилоидам!
severnaj 29 сентября 2018 | 15:04
Ко всем своим ужасным порокам и преступным наклонностям, Путитн еще и садист. Окурку Гореть в Аду
parasuk_ 29 сентября 2018 | 15:32
На порашкиной орде ио министра здравоохранения сейчас учит пересичных, что вода это вкусно, полезно и, главное, питательно. Для примера берет сенцова.