Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о зарплате
Ганзя заявила, что ее высказывания выдернули из контекста и что она больше не хочет общаться с журналистами.
Ранее ряд СМИ опубликовал материалы, в которых депутат выражала недовольство собственной зарплатой в 380 тысяч рублей.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 14:09
Страдая от крошечной зарплаты- Ганзя почему-то не говорит, что госдумовцы имеют дипломатический паспорт, по которому не нужно получать шенгенские визы, отпуск в 48 рабочих дней, пособие на лечение в размере двух зарплат, прибавку к пенсии от 50 процентов и выше...
А еще могут бесплатно летать в регионы (в Крым тоже) и там еще разъезжать исходя из суммы в миллион рублей в год.
yulya_tsikinna_ 29 сентября 2018 | 14:14
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
kremlefurer 29 сентября 2018 | 14:19
yulya_tsikinna_: Патрик, хорош спамить, пристегни наконец бубенчики.
prihodina Елизавета Приходина 29 сентября 2018 | 14:12
Тонкая и ранимая депутатская душа снова не понята.
tvitov66 29 сентября 2018 | 14:18
prihodina: обидеть де_путану каждый может, а вот понять, простить и пожалеть ...