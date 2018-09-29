Об этом говорится в документах, которые прилагаются к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, поступившему в Госдуму. Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 января следующего года МРОТ составит 11 тысяч 280 рублей, что составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, правительство предлагает на 6% повысить зарплаты учителям и врачам и более чем на 4% — стипендии студентам.