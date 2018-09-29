Правительство предлагает увеличить МРОТ почти на 3% к 2020 году и на 2% — к 2021-му году
Об этом говорится в документах, которые прилагаются к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, поступившему в Госдуму. Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 января следующего года МРОТ составит 11 тысяч 280 рублей, что составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, правительство предлагает на 6% повысить зарплаты учителям и врачам и более чем на 4% — стипендии студентам.
Комментарии6
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pro_hanov 29 сентября 2018 | 14:10
Желаю членам правительства и президенту прожить хотя бы месяц на один установленный ими МРОТ.
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danko1 29 сентября 2018 | 14:16
Сволочи. Они даже этого МРОТа не заслужили.
Даже официальная инфляция намного выше этих процентов, а реальная в разы выше.
polsan 29 сентября 2018 | 14:12
Татьяна Голикова живёт в другом мире. Её бы посадить на три месяца на 11 тысяч 280 рублей, познать так сказать правильность её предположений, глядишь и МРОТ - этот бы вырос бы не на три процента а минимум в два раза!
danko1 29 сентября 2018 | 14:19
polsan: У этой любительницы казино, с чемоданами долларов ездившей в Монте Карло и задержанной там таможенниками, даже 1 ставка намного больше всей величины МРОТ.
Но для того, чтобы власть могла миллиардами "своими" швыряться направо и налево, ни в чем себе не отказывая, россиянам и в дальнейшем грозит обнищание.
prihodina Елизавета Приходина 29 сентября 2018 | 14:13
А к 3000-му и вовсе на 5,5%