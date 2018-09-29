Соавтор журналистского расследования о фигурантах Дела Скрипалей Сергей Канев покинул Россию
Он сказал «Эху Москвы», что сейчас находится в одной из прибалтийских стран в безопасном месте. Журналист добавил, что уехал из страны, так как узнал, что против него готовится уголовное дело. Его могут обвинить в подготовке теракта против президента Путина, а также в попытке узнать маршрут передвижения его кортежа.
Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.
Комментарии6
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jetsam 29 сентября 2018 | 14:13
странно.
они же только вброс и компот писали?
чего им боятся, если все, по словам захаровой - вброс?
боятся можно только правды....
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sam2018 29 сентября 2018 | 14:17
Канай вместе с злохотовым !
old_skull 29 сентября 2018 | 14:19
Уголовное не уголовное,а за враньё привлечь стоит.
yechomazy___etnopomoyka 29 сентября 2018 | 14:20
"Йэхомацы" будет сегодня надрачивать эту "новость" каждые полчаса? А этот клоун-Канев зря засцал: травить гебня у нас не умеет, стрелять в такое дерьмо - чересчур дорого. В худшем случае - облили бы дерьмом мудака и всё.
a_111111 29 сентября 2018 | 14:20
А в Таллинне хорошо... Можно сидеть в книжном, потягивать кофе....