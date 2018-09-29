Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке

Ранены еще три человека. Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. В этот момент в здании находилось около 50 человека. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело, сообщил РИА Новости один из участников съезда, Геннадий Фоменко. По предварительным данным, безоболочное взрывное устройство было заложено заранее – примерно за день до съезда. Оно было приведено в действие дистанционно. Глава Компартии ДНР Борис Литвинов заявил журналистам, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной республике.

В Донецке идет очень жесткая конкуренция за пост главы ДНР после убийства Александра Захарченко, сказал «Эху Москвы» украинский политолог Александр Палий.

Как сообщил РИА-новости член партии Геннадия Фоменко, в момент взрыва в здании находилось около 50 человек. «На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги», — рассказал он.