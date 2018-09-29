Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке
Ранены еще три человека. Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. В этот момент в здании находилось около 50 человека. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело, сообщил РИА Новости один из участников съезда, Геннадий Фоменко. По предварительным данным, безоболочное взрывное устройство было заложено заранее – примерно за день до съезда. Оно было приведено в действие дистанционно. Глава Компартии ДНР Борис Литвинов заявил журналистам, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной республике.
В Донецке идет очень жесткая конкуренция за пост главы ДНР после убийства Александра Захарченко, сказал «Эху Москвы» украинский политолог Александр Палий.
Как сообщил РИА-новости член партии Геннадия Фоменко, в момент взрыва в здании находилось около 50 человек. «На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги», — рассказал он.
Комментарии19
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meteor1908 29 сентября 2018 | 14:03
Да... вот это конкуренция...
tvitov66 29 сентября 2018 | 14:07
meteor1908: главное что ни один лифт не пострадал
arye_11 29 сентября 2018 | 14:10
tvitov66:
Чего не скажешь о животных...
tvitov66 29 сентября 2018 | 14:13
arye_11: вчера гумконвой, сегодня бабах ... чо они туда привезли?
arye_11 29 сентября 2018 | 14:17
tvitov66:
вчера гумконвой, сегодня бабах ... чо они туда привезли?
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Водка несвежая, вот чего...
Вчера пили, сегодня пердаки рвет
zonda_3 29 сентября 2018 | 14:22
tvitov66:
Политическая жзнь бьет к....тротиллом
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antiboh 29 сентября 2018 | 14:22
arye_11: Ну да у членистоногих так.
igorrrpadlowitchs 29 сентября 2018 | 14:22
meteor1908: чем больше дураки перебьют друг друга, тем нормальным людям лучше!
sskazhenik 29 сентября 2018 | 14:09
Пауки в банке...
astet 29 сентября 2018 | 14:10
sskazhenik: бандиты!
neon001 29 сентября 2018 | 14:09
может кто-то еще сомневался, что там одни бандиты..
sardonyx 29 сентября 2018 | 14:10
Был один из них не прав
Результат в башке дыра...
Срочно С-300 товарищам
cite 29 сентября 2018 | 14:11
Кто первый напишет, что это "жидобандеровцы?"
jamba 29 сентября 2018 | 14:15
Россия создала в ДыНыРы , своего рода ирландию, только без национально-религиозной компоненты, а с криминальной! Ну, то что было, то и экспортнули;))
niknik 29 сентября 2018 | 14:16
И они ещё хотят к нам в Россию! Спасибо, но как-нибудь без вас и без всех этих постоянных убийств и вечной дележки власти! Позор - не ради народа, а ради себя и своего кармана воюют!
curious69_ 29 сентября 2018 | 14:17
Идиётов везде хватает... "Сильная конкуренция" за место , которое или самоубийственное или тюремное в скором времени. А мы ещё удивлямся МОТИВАЦИИ рьяных путинистов в России. Здесь хоть ещё немного удастся ПОГРАБИТЬ пристроившись к властной кормушке и в большинстве случаях точно не смертельно. Это как же нужно любить БАБЛО , что бы идти из за него на смертельный риск. Это уже сборище не дебилов . а имбецилов
gs1112 29 сентября 2018 | 14:18
50 человек в помещении и всего 4 раненых. Это не теракт - это самореклама.
hagana 29 сентября 2018 | 14:23
Партизанская война ?