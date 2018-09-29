Сооснователь компании Microsoft Пол Аллен хочет купить лондонский футбольный клуб Челси у Романа Абрамовича
Об этом пишет газета Сан. По ее данным, Аллен уже обсудил возможность сделки с футбольным агентом Пинхасом Захави, который является близким другом российского миллиардера. Сколько американский предприниматель готов заплатить, е уточняется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Абрамович собирается продать Челси за три миллиарда фунтов из-за проблем с британской визой, а также возможных последствий от санкций США.
Комментарии6
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sokal123 29 сентября 2018 | 13:44
Правильно .Деньги есть (не ворованные) ,то надо купить у непринимаемого нигде путинского богатея.
basile7777 29 сентября 2018 | 13:59
sokal123: Да это не Путинский богатей , а Ельцинский кошелёк!)
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polsan 29 сентября 2018 | 13:46
Дорогая игрушка для миллиардеров! )
Абрамович купил Челси примерно за 140 млн фунтов стерлингов миллионов фунтов и потратил больше 4 миллиардов фунтов пока владел клубом.
Жаль что в мире тратится много денег, не всегда, на мой взгляд на то, что их следовало бы тратить!
justitia 29 сентября 2018 | 14:22
polsan: Только миллиардеры разные - один, гражданин США , своим умом с нуля сделал империю, а второй, ныне - гражданин Израиля, угнал 2 вагона какого-то дерьма и с этого воровского акта началась его "карьера" . Образование - 4 класса , два коридора и воровской шалман :))
elloi 29 сентября 2018 | 14:03
Не понял. А чего Песков спит ? Неужели у него нет денег купить это самое несчастное Челси ? Ведь с его хлебной должности Пескова Хозяин может уволить за то, что постоянно пургу несёт.
Так новая работёнка подворачивается быть хозяином Челси. Плюс может своей дочурке хорошую работу найти : Директором Челси плюс пресс-секретарём. Его дочурка начнёт по должности по английски так шпарить, что никакая полиция её не остановит.
А потом Песков может от английской королевы и какой-нибудь орден розовой подвязки получить и разрешение поцеловать королеву в туфлю. В люди выйдет