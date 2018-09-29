В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие
Три человека, в том числе кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР от Компартии Игорь Хакимзянов, пострадали в результате взрыва в субботу днем в здании в Донецке, где проходил съезд местной Компартии.
Комментарии20
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norma_term 29 сентября 2018 | 13:34
Что с них возьмешь ? "Свободолюбивый народ Донбасса" шалит....
vezdehod 29 сентября 2018 | 13:41
Видимо был Спор "Партийных субъектов"
michael_c 29 сентября 2018 | 13:48
vezdehod: Раньше , я бы сказал , что это российские спецслужбы зачищают сброд перед вводом наблюдателей ООН .
Сейчас уже сомневаюсь , что они способны , что либо делать "качественно" ...
boooben 29 сентября 2018 | 14:03
После того как выяснилось, что Захара завалили свои - там вообще теперь будет весело и долго.
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fig_vvam 29 сентября 2018 | 13:42
norma_term: Монархисты-патриоты взорвали коммунистов-патриотов.
Не иначе винят их в смерти торговца курями Захарченко.
igorrrpadlowitchs 29 сентября 2018 | 13:44
norma_term: продолжение спектакля : донецкие обезьяны и граната!
antiboh 29 сентября 2018 | 13:51
igorrrpadlowitchs: Кровавый спектакль,однако
jetsam 29 сентября 2018 | 13:37
в лугандонию пришла осень.
падают листья. пукают осы.
gvs 29 сентября 2018 | 13:37
ТЕЛО Захарченки живет и побеждает )))
piter_ug 29 сентября 2018 | 13:40
//где проходил съезд местной Компартии.//
А так они коммунизьму строят!
Ну-ну.
sokal123 29 сентября 2018 | 13:40
"Рязанский сахарок" в гастроном завезли -вот и шалят себе от тоски.
chubazzl 29 сентября 2018 | 13:44
Хакимзянов вроде неплохой человек, очень жаль.
drillerthriller 29 сентября 2018 | 13:45
Программа "Утилизация"
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 13:47
У Губарева жену "украли", у этих взрывы ... Нифига они от Украины не отделились ... Теми же методами пиарятся ... Балаган устроили ...
andreygo 29 сентября 2018 | 13:59
Вот это я понимаю, предвыборная борьба. Толи еще будет
olgkiev 29 сентября 2018 | 14:02
Не вальнюйтесь все хорошо, просто Пушилин политических конкурентов зачищает. Пишут жена ПГубарева пропала. А как зачистить, сразу все хорошо будет. Ну вы ж в курсе дела: один народ, одна империя, один вождь:-)
tunis 29 сентября 2018 | 14:14
Это русский мир, детка!
greeg1 29 сентября 2018 | 14:18
Безхозный Донецк становится ''вещью в себе''. Таким образом Русский мир превращается в русский ИГИЛ.
Владленыч. Как выкручиваться будешь? В любом случае эта история как всегда закончится потерей лица русского президента. Как и положено всем русским президентам.
xuato 29 сентября 2018 | 14:21
Просто вбросили избирательный бюлетень.