Настоятель одного из ярославских храмов намерен подать в суд на блогера Илью Варламова
Настоятель Алексей Кириллов считает, что Варламов оскорбил чувства верующих в своей статье о храме, который он назвал уродливым из-за пристройки в стиле «шашлычная для дальнобойщиков. Блогер считает, что пристройка, исказившая облик церкви, появилась из-за того, что настоятелю нужны были квадратные метры. Настоятель Алексей Кириллов, в свою очередь, пишет, что приход уже имел судебный спор с Департаментом культуры, а также с Департаментом охраны объектов культурного наследования. В результате удалось доказать, что возведение пристройки является восстановлением исторической среды, поскольку ране на этом месте находился двухэтажный дом.
Комментарии27
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alex_melnikov Алексей Мельников 29 сентября 2018 | 13:33
Варламов - оскорбитель пристройки )
hastings 29 сентября 2018 | 13:37
alex_melnikov: не просто пристройки, а благословенной церковной пристройки. И после это еще некоторые сомневаются нужно ли возрождать инквизицию.
danko1 29 сентября 2018 | 13:45
hastings: Этот настоятель может предъявить чувства хотя бы одного оскорбленного верующего?
Да и о какой вере этих безбожников РПЦ можно говорить, когда по Учению оскорбляться нельзя?
И почему этих сатанистов не оскорбляют пьяные попы, на дорогих иномарках убивающих людей?
Почему их не оскорбляет собственное стяжательство и жажда роскоши?
Нарушение заповедей стало нормой для этих безбожников, превративших храмы в торговые дома и служащих с большой выгодой для себя власти, а не Богу.
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mmm_333 29 сентября 2018 | 13:38
А как же "суд божий"? Опять денег и крови жаждут попы в погонах?
vorshun 29 сентября 2018 | 14:15
"подать в суд на блогера"
А он при чём?
Это всё его фотик.
Вот, кто, сука, заврался.
mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 13:34
Похоже, Варламов оскорбил не мифические "чувства верующих", а чувство стяжательства у этого попа.
efilika 29 сентября 2018 | 13:35
поп. Он же все должен прощать, грехи прощать, а он оскорбился....
basile7777 29 сентября 2018 | 13:56
efilika:Прощает не поп , а Господь!
rampa 29 сентября 2018 | 14:05
basile7777: так Господь на Варламова и не обиделся за то, что он назвал уродливое уродливым. С чего поп-то возбудился?
fig_vvam 29 сентября 2018 | 13:35
Интересно, когда они будут подавать претензии из-за того, что мимо церкви прошли не перекрестившись, или косо взглянули на нее.
Что за тупые идиоты, однако затесались в попы.
hastings 29 сентября 2018 | 13:39
fig_vvam: а ты крестить и косо не смотри. Я вот всегда еще и шапку снимаю когда мимо церкви или дома губернатора прохожу. И никаких проблем нет!
valtameri 29 сентября 2018 | 13:39
Грешно на Варламова пенять, коли пристройка крива.
neyexo 29 сентября 2018 | 13:40
Сравните с реакцией Кадырова на блог о Грозном
avk7874 29 сентября 2018 | 13:43
А чё в суд, нагайками его.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 13:45
Руки прочь от крестоносной шашлычной!
vladimirgornitsky 29 сентября 2018 | 13:54
В советское время существовал миф о том, что в духовных учебных заведениях учащиеся получают гуманитрное образование самого высокого уровня. Думаю, что этот миф возник из-за того, что никто никогда не сталкивался в эизни с выпускниками этих учебных заведений. Но после краха СССР эта публика предъявила себя обществу, и тогда стало ясно, что подавляющее большинство из них по уму и по образованности находятся примерно на уровне армейских политруков в советской армии, только ходят с бородой, одеты по другому, да лексика несколько отличается. И политруки, как я представляю, не занимались коммерцией.
alexisgross_082018 29 сентября 2018 | 14:19
vladimirgornitsky: Вот это Вы любезный напрасно- я был знаком с аспирантом из Еревана, который учился в Загорске. А познакомил меня с ним мой одноклассник Женька, который в ту пору был старшим преподом в институте литературы. Не знаю про кого Вы тут рассуждаете- но уровень именно гуманитарной подготовки в Загорской семинарии был очень высокий. По крайней мере беседа об истории заподноевропейской живописи, а именно о малых голландцах текла свободно из заминок 4))
basile7777 29 сентября 2018 | 13:54
Давно пора кудрявому провокатору дать под зад!)
piter_ug 29 сентября 2018 | 13:55
«На воре и шапка горит».
Народное выражение.
denobenen 29 сентября 2018 | 13:56
Я как то в последнее время стал Ленину симпатизировать, за то что после революции избавил народ от попов.
fedor57 29 сентября 2018 | 14:02
Пытаться посадить человека за критику в свой адрес - это конечно по христиански по мнению этого попа.
vumba 29 сентября 2018 | 14:06
действительно уродство, Варламов прав
https://static.ngs.ru/news/99/preview/6c262802195032ebd4689dbdaf8fe1e500841cab_979.png
timber_head 29 сентября 2018 | 14:09
А как же " Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад." (Евангелие от Луки)?
nikolaitschi 29 сентября 2018 | 14:10
Мэр - хозяйственник, поп - хозяйственник. А ощущают себя и обижаются, как творцы!
timber_head 29 сентября 2018 | 14:12
Кстати, если исходить из этого " любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,", то сам этот закон об "оскорблении чувств верующих" даже не оскорбление, а ересь, противоречащая Слову Божью и ни один верующий не должен этой ереси следовать, не говоря уже о "духовных пастырях".
alexisgross_082018 29 сентября 2018 | 14:24
Ну чего к настоятелю прикопались - нормальная пристройка. В духе времени. Я знаю в Москве храм - там настенные росписи напечатаны на широкоструйнике. Вот просто на виниле и прилеплены поверх исходников.
Ну не нашли в краевом архиве чертежей оригинальной постройки. Не сшмогли ;))