Власти Южной Кореи задержали российское судно «Севастополь» из-за американских санкций против КНДР
При этом в российском консульстве в южнокорейском Пусане заявляют, что не получали обращений по поводу задержания от судовладельцев.
Судоходная компания «Гудзон» и принадлежащий ей контейнеровоз фигурируют в списке американского Минфина. Администрация порта Пусан, где задержано судно, сообщило, что вопрос об освобождении корабля может решиться только после переговоров на уровне правительств двух стран. Как сообщили в Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке, задержание произведено на основании прямого решения. Принятого в Сеуле. При этом судовладельцы уверяют, что «Севастополь» не поставлял в КНДР топливо, поскольку является судном для перевозки контейнеров и не приспособлен для такого рода грузов. Более того, не заходил в порты Северной Кореи.
Однако, согласно позиции США речь немного об ином: наши моряки могли участвовать в поставках очищенных нефтепродуктов, которые, вероятно, перекачивались с российских судов на северокорейские суда прямо в открытом море. Что касается экипажа, то по данным компании «Гудзон», обстановка на теплоходе сейчас относительно нормальная и проблем с продуктами у моряков пока нет.
За сутки до появления информации о задержании судна Москва на специальном заседании Совбеза ООН по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций.
Комментарии6
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midnightblues 29 сентября 2018 | 13:16
Друзья-мочите совков по всей планете
Мы русские-за
vezdehod 29 сентября 2018 | 13:49
Нам санкции не страшны, но очереди на них не стало.
yralez 29 сентября 2018 | 13:18
С таким названием только контрабанду возить.
vladislav 29 сентября 2018 | 13:34
Судя по всему, морячки солярой приторговывают.
ivan444 29 сентября 2018 | 13:35
Они Крым украли, конфискуйте у них "Севастополь".
y20160414 29 сентября 2018 | 13:47
«проблем с продуктами у моряков пока нет»
Доблестные моряки крейсера «Варяг» давно бы уже кингстоны открыли в знак протеста, а позорные руссиш‑швайны только о продуктах и беспокоятся. Было бы пойло в корыте…