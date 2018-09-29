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13:06, 29 сентября 2018

Лавров: Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии.

17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают. В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине»

Отношения России и Израиля в ближайшее время вряд ли изменятся, несмотря последние инциденты, заметил в эфире «Эха» политолог Алексей Малашенко.

В Иерусалиме между тем предупредили, что оставляют за собой право и дальше обеспечивать собственную безопасность в регионе.

Комментарии

24

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mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 13:09


Интересно, сколько эта зенитка успеет сбить гражданских или военных российских же самолётов прежде, чем её от греха подальше уничтожит израильская авиация?

danko1 29 сентября 2018 | 13:15

mikhail_spb_: Совсем Лавров холуём позорным стал.
Эти поставки только новые санкции вызовут.
Да и каких россиян защищать, если Путин дважды о полном выводе войск заявлял и ни разу о новом вводе?
Да и гибли от российского оружия, головотяпства. Ну и Кузя 2 самолета потопил.

gonduras_on_colima 29 сентября 2018 | 13:38

// Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию //
Начала?
В смысле от мидовского наркомата колёса уже завезли?
А как их распробуют, то и остальное барахло не будет нужно.

boooben 29 сентября 2018 | 14:05

А каким количеством упаковки для "груза 200" комплектуется комплекс С-300? Здесь жадничать не нужно, а то ведь вонять начнет.

midnightblues 29 сентября 2018 | 13:18

mikhail_spb_: Что тот его демагогия наводит на размышления
очередной бред
радиус планеы не соответствует

zonda_3 29 сентября 2018 | 13:25

mikhail_spb_:

"Лавров: Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию" -

Мо-лод-цы...тогда и больше расходного материала - самолетов, поставляйте.

vezdehod 29 сентября 2018 | 13:44

Если они завалят, хотя бы Один израильский самолёт - дня не простоят.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 13:11

Ну так все имеют право обеспечивать собственную безопасность. И Израиль и Сирия и Иран.

sinoptik2016 29 сентября 2018 | 13:20

pedrobutylkovich: В Минобороны РФ, видимо, забыли события 1982 г. в долине Бекаа. Когда Израиль уничтожил более 80 советских самолетов и 24 зенитно-ракетных дивизиона сирийской армии, вооруженных самыми современными на тот момент комплексами ПВО, поставленными из СССР https://shaon.livejournal.com/80202.html

P.S. от себя хочу заметить, что самолеты в 1982 году у СССР и нынешняя авиация РФ - одно и то же. Сегодня они превратились вообще в рухлядь... как, кстати, и их хваленые С-200, 300, 400. Ватников в передачах на Рен - ТВ они впечатляют, в реальности - бесполезный лом.

pedrobutylkovich 29 сентября 2018 | 13:23

sinoptik2016: Ты эту куйню несвежую третий день простишь. Новенькое ничего тебе не прислали?

arye_11 29 сентября 2018 | 13:34

pedrobutylkovich:
Малец.
Ты молод. глуп и незнаком с историей.
В том то и беда России, что она из прошлых трагедий извлекает не уроки, а поводы для гремящих парадов и лживо-патриотических фильмов.
Говоришь, "куйня несвежая"...
Ну, ребенок, так несвежие трупы вообще плохо пахнут.
А Россия тогда, в 1982 году, ой сколько этих несвежих-разложившихся в цинковых гробах увезла с Ближнего Востока.
Имели бы мозги, так и поразмышляли бы:
1. В 1967 Израиль бил арабов и их русских партнеров в хвост и гриву...
2. В 1973 Израиль бил арабов и их русских партнеров в хвост и гриву...
3. В 1982 году Израиль бил арабов и из русских партнеров в хвост и гриву...
4. В 2018...
Так зачем заедаетесь с тем же Израилем в четвертый раз???

midnightblues 29 сентября 2018 | 13:43

arye_11: Это мы таки знаем
Про лаврушку-дурачка
в МИДЕ ПЬЮТ ПО ЧЕРНОМУ
ЗНАЮ ПО МОЛОДОСТИ
Но лавр превзошел и глушит по черному
Если он в таком состоянии в истерике-дела у ребят наихреновейшие

zonda_3 29 сентября 2018 | 13:27

sinoptik2016:

в реальности - бесполезный лом" -

Ну почему бесполезный - один раз попали таки

raffal 29 сентября 2018 | 14:22

pedrobutylkovich:
Иран обеспечивает свою "безопасность" в Сирии? А сама Сирия это давно уже failed state, чей диктатор-самозванец держится исключительно на русских штыках. Нечего там делать России. Не нужна России никакая Сирия, никакой упырь Асад, никакая военная база там. В самой России ТАКОЕ количество проблем, что не разгрести. Именно для отвлечения холопов от кричащих проблем в самой России, и придумала правящая мафия как отвлечь от них. Получилось? Да. Как долго это будет? Не долго, так стремительно ухудшается жизнь большинства россиян.

cite 29 сентября 2018 | 13:12

Чтобы обеспечить безопасность российского контингента надо полностью ликвидировать сирийские ПВО, или вывести этот контингент из Сирии к чертям собачьим.

michael_c 29 сентября 2018 | 13:15

cite: Не горячитесь , зря что-ли информацию о погибших в армии "секретили" ...

cite 29 сентября 2018 | 13:20

michael_c: Тогда дадим отпор "израильской военщине" и за пару дней "засекретим" больше чем за всю предыдущую войну в Сирии.))

ivar1964 29 сентября 2018 | 13:16

Быстро организовано. Очень быстро. Нехарактерно для России. Даже возникло предположение, что все уже было готово заранее. Нужен был лишь повод. И повод возник. Случайно? Или его подготовили?

beobachter 29 сентября 2018 | 13:36

Судя по столь высоким темпам, всё было подготовлено, нужен был только повод. И его нашли. Или СОЗДАЛИ САМИ ценой 15 жизней россиян и самолёта-разведчика?

chapter_2 29 сентября 2018 | 13:40

Почему до сих пор не найден сбитый российский самолет-разведчик Ил-20 ? Чем занят С.Шойгу?

chnch 29 сентября 2018 | 13:50

Сирия сбила Российский самолёт. В ответ в Сирию поставят более мошшшный комплекс. Ну чтоб на 100% .... Кокс все таки доходит как то...

stariyperd 29 сентября 2018 | 13:51

ишо траур не сняла, уже свадьбу играет.
господин Лавров, скольких наших сыновей, мужей, отцов, братьев еще чужими, сирийскими руками убить хотите?

arye_11 29 сентября 2018 | 13:55

stariyperd:
Да похеру Лаврову.
Его единственная дочка в США проживает на постоянке.
Была бы реальная перспектива потерять кого-нить из своей семьи в этой сирийской заварушке, поостерегся бы свои громкие заявления делать.

(комментарий скрыт)

rampa 29 сентября 2018 | 14:09

разве это израильская авиация сбила наш самолет? От кого (чего) С-300 будут гарантировать безопасность российского контингента?

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