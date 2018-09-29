Почти 400 человек, по последним данным, стали жертвами цунами на индонезийском острове Сулавеси

Оно было вызвано серией землетрясений, самое сильное из которых, по последним оценкам, было с магнитудой 7,7.

Цунами, принесшее значительные разрушения городу Палу, достигало почти 3 метров. Оно обрушилось почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе. Почему это было сделано, пока что не ясно. Эпицентром цунами стала точка, находящаяся примерно в 80 км от Палу – административного центра провинции Центральный Сулавеси. В городе, как сообщает индонезийское Агентство по борьбе со стихийными бедствиями, отключено электричество, многие дома разрушены или сильно повреждены, а на главную дорогу, ведущую в Палу, сошел оползень.

Из-за этого спасательные работы сильно осложнены. Также не работает аэропорт. Помимо почти четырех сотен погибших еще более 350 человек получили травмы. Тем не менее, власти не исключают, что число жертв цунами может вырасти. По данным агентства, спасатели продолжают находить на береговой линии тела погибших. Генсек ООН Антониу Гуттериш, между тем, уже выразил соболезнования в связи с трагедией.

Тем временем, в посольстве России в Индонезии сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди жертв цунами нет.