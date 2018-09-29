«Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Титиева
Партия «Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщила «Эху Москвы» председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова.
В партии считают, что процесс над Титиевым является «попыткой ликвидировать фактически единственный в Чечне правозащитный очаг». «Яблоко» убеждено, что дело против правозащитника является сфальсифицированным.
Комментарии7
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patrikk_2 29 сентября 2018 | 13:11
«Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Титиева...
Если перевести на русский язык, то требуя освободить Ю.Дмитриева и О.Титиева, эти вонючки из "Яблока" требуют легализовать наркомания и педофилию.
zemljanka 29 сентября 2018 | 13:14
Свободу Оюбу Титиеву.
Позорная подстава.
yechomazy___etnopomoyka 29 сентября 2018 | 13:47
zemljanka: уеБан Ли, ты зарплату на "Йэхе" рублями получаешь или юанями?
venq 29 сентября 2018 | 13:19
это уже очень хорошо, что яблоко наконец осмелело до требований президенту. с нетерпением теперь поджидаю дорожную карту требований, на которой будет значиться и такой населенный пункт как Навальный. :D
nata_roo 29 сентября 2018 | 13:33
Потребовали только тогда, когда Кремль начал прессовать Кадди.
Системная оппозиция? - Не, не слышали...
zloy_sok 29 сентября 2018 | 13:41
Угу, сначала получило зарплату а потом потребовало.....Непреклонные борцы!
basile7777 29 сентября 2018 | 13:50
Прям таки потребовала?)))Ух, сила!))))