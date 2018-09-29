«Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Титиева...

Партия «Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщила «Эху Москвы» председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова.

В партии считают, что процесс над Титиевым является «попыткой ликвидировать фактически единственный в Чечне правозащитный очаг». «Яблоко» убеждено, что дело против правозащитника является сфальсифицированным.