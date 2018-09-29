Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию
Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа. Как сказал нам сам Канев, он сейчас находится в отпуске и в безопасном месте.
Сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.
Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь» подтверждал, что одного из бывших сотрудников основанного и финансировавшегося им ЦУР пришлось вывозить из России. Но он связывал это с другим расследованием – о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.
Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.
Авторам расследованя по делу об отравлении Скрипалей вряд ли что-то угрожает на территории России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков.
Сотрудники спецслужб могли предоставлять авторам расследования информацию по разным, в том числе и личным причинам, считает Николай Усков.
Комментарии15
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parasuk_ 29 сентября 2018 | 13:05
бабченко №2 :)
patrikk_2 29 сентября 2018 | 13:07
Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа...
Российские жидобандеровцы, самые жалкие, бездарные и бесталанные жидобандеровцы в мире. Даже не в состоянии придумать убедительную причину, для получения статуса политического беженца.
pro_hanov 29 сентября 2018 | 13:10
Жидобандероцы хотят узнать маршрут кортежа Нашего Всего? Чтобы запутать врага, нужно перекрывать не только Кутузовский проспект, но и все ведущие в центр Москвы магистрали. Коварный враг нипочём не догадается где проедет Нацлидер. А холопы в пробках перебьются.
kapitonovih_36 29 сентября 2018 | 13:16
в ряды прокладок-фейкомётчиков набирают окончательных дебил....и они за печеньку, что хочешь "раскроют".
rus 29 сентября 2018 | 13:24
pro_hanov: ...холопы в пробках перебьются.
:-))) Вот именно, ПЕРЕБИВАЮТСЯ в пробках в дорогих внедорожниках БЛАГОДАРЯ "Нашего Всего" и при этом возмущаются. Ну что сказать на это: Ваш ум копия посла Вершбоу - ни бум-бум.
kukrynx 29 сентября 2018 | 13:21
patrikk_2: Randle Patrick McMurphy
patrikk_2
на сайте с 2018 года
kukrynx 29 сентября 2018 | 13:23
kukrynx: kapitonovih_36: Игнорировать
Сергей
kapitonovih_36
на сайте с 2018 года.
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Почкованием размножаетесь
alena01 29 сентября 2018 | 13:09
Действия гэбухи сейчас совершенно непредсказуемы...
Истерика...
Начальство матерится, нижние чины ухмыляются...
Будут как крыса в углу - шипеть и бросаться...
hagana 29 сентября 2018 | 13:19
Судя по первым отметившимся гражданам ,-Канев абсолютно прав !!
parasuk_ 29 сентября 2018 | 13:28
hagana: железная логика :)
shiva20 29 сентября 2018 | 13:25
А почему редакция "Эхо" не сваливает за бугор? Они всю "пургу" антироссийскую круглыми сутками топят, и никто их не преследует и не гнобит. Что скажете либеральные прокладки?
kukrynx 29 сентября 2018 | 13:30
shiva20: А почему....
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А потому, что тут дебилометр включен
sam2018 29 сентября 2018 | 13:29
Какое горе и несчастье для страны - рыдать теперь будем девять дней :((((
vladimirgornitsky 29 сентября 2018 | 13:32
Конечно, чекисты (как, впрочем, и представители других государственных структур) последнее время постоянно выставлют себя идиотами, но трудно поверить, что их идиотизм дошел бы до выдумывания такого дикого обвинения. Но что они не простят человека, который продемонстрировал их идиотизм всему миру, это несомненно. Так подставить старшего - это надо уметь. Он их прикрыл пока что внешне, но там, внутри, под ковром они, надо полагать, свое получат. И, конечно, постараются отыграться на Каневе и прочих. Но все-таки, думаю, пришьют что-нибудь попроще.
ixy9 29 сентября 2018 | 13:33
Канай отседа.