Соавтор расследования о фигурантах «дела Скрипалей» Сергей Канев покинул Россию

Канев выяснил, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина, а также попытке узнать маршрут передвижения его кортежа. Как сказал нам сам Канев, он сейчас находится в отпуске и в безопасном месте.

Сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.

Ходорковский в интервью телеканалу «Дождь» подтверждал, что одного из бывших сотрудников основанного и финансировавшегося им ЦУР пришлось вывозить из России. Но он связывал это с другим расследованием – о гибели журналистов в Центральноафриканской республике.

Ранее главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов также не исключил, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Его могут обвинить в разглашении гостайны.

Авторам расследованя по делу об отравлении Скрипалей вряд ли что-то угрожает на территории России. Такое мнение в эфире «Эха» высказал редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков.

Сотрудники спецслужб могли предоставлять авторам расследования информацию по разным, в том числе и личным причинам, считает Николай Усков.