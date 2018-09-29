Депутат Госдумы РФ Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о зарплате
Ранее ряд СМИ опубликовал материалы, в которых депутат Госдумы РФ Вера Ганзя выражала недовольство собственной зарплатой в 380 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Ганзя обвинила средства массовой информации в искажении ее слов. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Депутат В.Ганзя заявила, что ее высказывания выдернули из контекста и что она больше не хочет общаться с журналистами.
«Меня достаточно полили, поэтому у меня единственный вопрос — с чего вдруг кто-то взял, что я жаловалась, что за бред? И считаю, что с вами дел иметь никаких не надо», — сказала она.
Согласно информации, опубликованной на сайте Госдумы, средняя зарплата депутата в 2018 году составляет около 340 тысяч.
Комментарии8
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danko1 29 сентября 2018 | 12:39
Обидели "бедную" депутатшу, на 40 тысяч увеличив её зарплату.
Но если бы опубликовать её зарплату со всякими надбавками, на лечение, отдых и прочее, то она бы и к 500 тысячам приблизилась.
mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 12:40
Обиделась, наглая и жадная баба.
Видали, мало ей 380 тыс./мес. + бесплатное роскошное жильё + бесплатный роскошный автомобиль с шофёром + спеццены на еду и прочее!
Да ещё и пенсия будет нехилая.
danko1 29 сентября 2018 | 12:47
mikhail_spb_: Эти депутаты за то, что творят, даже минималку не заслужили, а только бесплатное проживание на зоне, трудясь на благо России. Да и то за миллион лет ущерб от их деятельности не возместят.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 12:41
Отобрать у народа пенсии и отдать депутутам, за это и проголосовавших, а то им нищебродам всё как то не хватает. Вова, помоги бедолагам!
eduard1958 29 сентября 2018 | 12:41
Вечно СМИ все переврут.Депутат говорила,что ей не хватает совести и ума.
dennik 29 сентября 2018 | 12:44
Да вас упырей поливать и поливать! Депутатов, министров, президента ...
degele 29 сентября 2018 | 12:46
Вот уж точно от того, что эта продажная бабища скажет еще ничего не зависит.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 12:46
Гандзя - рыбка,
Гандзя - птычка,
Гандзя - цяця, молодычка...
"Боже мой, - думал я, - неужели в этой стране и вправду никогда
ничего не изменится?"
(Войнович)