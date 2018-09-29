Депутат Госдумы РФ Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о зарплате

Ранее ряд СМИ опубликовал материалы, в которых депутат Госдумы РФ Вера Ганзя выражала недовольство собственной зарплатой в 380 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Ганзя обвинила средства массовой информации в искажении ее слов. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Депутат В.Ганзя заявила, что ее высказывания выдернули из контекста и что она больше не хочет общаться с журналистами.

«Меня достаточно полили, поэтому у меня единственный вопрос — с чего вдруг кто-то взял, что я жаловалась, что за бред? И считаю, что с вами дел иметь никаких не надо», — сказала она.

Согласно информации, опубликованной на сайте Госдумы, средняя зарплата депутата в 2018 году составляет около 340 тысяч.