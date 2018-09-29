Футболист Криштиану Роналду подаст в суд на немецкий журнал Шпигель

Он опубликовал заявление американки Кэтрин Майорга, утверждающей, что Роналду ее изнасиловал. Адвокат футболиста заявил о недопустимости вмешательства в частную жизнь. Он добавил, что будет добиваться от издания компенсации морального ущерба, сообщает агентство Reuters. Сам футболист заявил в Инстаграме, что Майорга лжет и хочет прославиться за счет его имени. «Такие ситуации – часть моей работы», — добавил Роналду.

Кэтрин Майорга ранее заявила, что футболист изнасиловал ее в 2009 году в одной из гостиниц в Лас-Вегасе, а затем заплатил без малого 400 тысяч долларов за молчание. Адвокаты женщины подготовили гражданский иск в суд штата Невада.