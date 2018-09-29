США вместе с союзниками готовы ввести более жесткие санкции против Сирии
Если правительство страны откажется работать над проектом новой конституции. Об этом агентству Reuters завил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. «Мы считаем, что сможем поступить так же, как поступили с Ираном до 2015 года. Даже если Совбез ООН не одобрит санкции, мы просто введем их через Евросоюз, через наших союзников в Азии. Мы поставим своей целью сделать максимально несчастным существование этого издыхающего режима», — сказал Джеффри.
Комментарии4
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danko1 29 сентября 2018 | 12:36
Санкции надо вводить против главного сирийца, В. Путина.
От него всё зависит. Без него бы уже и мир в Сирии мог быть.
lenin3 29 сентября 2018 | 12:39
Значит,ухудшение жизни россиян продолжится,ведь Вошьдю придется ещё больше денег вкладывать в сирийскую"экономику"...
grazschdanin 29 сентября 2018 | 12:41
США вместе с союзниками готовы ввести более жесткие санкции против Сирии
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Что может быть более жесткое, чем бомбежки и авианалеты? Какие санкции сравнятся с военной агрессией США против Сирии? Америка, ты охренела.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 12:47
Какая на хрен конституция?: размышлял Асад, заправляя очередной баллон с хлором.