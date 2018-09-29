США вместе с союзниками готовы ввести более жесткие санкции против Сирии

Если правительство страны откажется работать над проектом новой конституции. Об этом агентству Reuters завил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. «Мы считаем, что сможем поступить так же, как поступили с Ираном до 2015 года. Даже если Совбез ООН не одобрит санкции, мы просто введем их через Евросоюз, через наших союзников в Азии. Мы поставим своей целью сделать максимально несчастным существование этого издыхающего режима», — сказал Джеффри.