В социальной сети Фейсбук взломаны аккаунты более 50 миллионов пользователей

Их данные попали к хакерам. Взлом систем безопасности произошел 25 сентября, говорится в сообщении компании. Злоумышленники воспользовались опцией просмотра страницы для других пользователей, чтобы получить цифровые ключи, которые затем позволили им использовать чужие страницы без подтверждения паролей. В Фейсбуке утверждают, что сейчас проблема устранена, а правоохранительные органы поставлены в известность. Цифровые ключи пострадавших аккаунтов обновлены, чтобы защитить пользователей.