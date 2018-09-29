Сорок человек пострадали в одном из ночных клубов Англии, где распылили слезоточивый газ
Инцидент произошел в курортном городе Борнмут на юге страны. Все посетители были эвакуированы. Один человек доставлен в больницу. Полиция провела обыск в ночном клубе. Никаких опасных веществ там обнаружено не было, сообщает ТАСС.
Комментарии4
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mamiluk 29 сентября 2018 | 12:32
Когда же приструнят россиян-"туристов"...совсем распоясались!
danko1 29 сентября 2018 | 12:34
Там случайно наши "туристы" , любители достопримечательностей, под другими фамилиями не отдыхали?
tom_tom 29 сентября 2018 | 12:38
Англичане не готовы пока назвать заказчика убийства Скрипаля. Известно только, что по их данным он невысокого роста и плешивый.
venezianez49 29 сентября 2018 | 12:47
Не пора ли ОЗХО всерьёз заняться англичанами и их лабораториями, "изучающими" химическое оружие (проводящих опыты над своими гражданами) ??