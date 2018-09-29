Трамп поручил ФБР провести расследование в отношении Бретта Кавано, претендующего на пост судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп поручил ФБР все же провести дополнительное расследование в отношении Бретта Кавано, претендующего на пост судьи Верховного суда Соединенных Штатов. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

Дональд Трамп не раз подчеркивал, что абсолютно доверяет Кавано и не сомневается в невиновности. Однако ему пришлось уступить давлению со стороны демократов и общественности, которая развернула кампанию против Кавано после того, как несколько женщин заявили о том, что он домогался их в начале 80-х годов. Заседание, на котором заслушивались показания одной из них, Кристины Блази Форд, на днях прошло в Сенате, за трансляцией наблюдала вся страна. Пострадавшая рассказал о попытке изнасилования, которая произошла еще в школьные годы, Кавано тогда было 17 лет. Он же заявил в Сенате, что в этом возрасте ни с кем не вступал в сексуальные отношения и посещал католическую церковь.

Администрация президента была против расследования в отношении Кавано, поскольку она хочет успеть ввести в состав Верховного суда своего судью до предстоящих в ноябре выборов, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в Сенате, а значит, и возможность назначать судей.

Расследование в отношении Кавано должно быть завершено в течение недели. После этого состоится повторное голосование в Сенате. Если его кандидатуру утвердят, республиканцы укрепят свои позиции в Верховном суде