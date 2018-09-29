СМИ: Подпись главы УПЦ митрополита Онуфрия в обращении об автокефалии в 1991 году была поставлена под давлением

Во всяком случае, так считают источники «Интерфакса» в РПЦ. Просьба в свое время была направлена на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия II, но затем отозвана.

Онуфрий, в то время епископ Черновицкий и Буковинский, а сейчас глава канонической УПЦ Московского патриархата свою подпись под документом отозвал практически сразу же. Речь о бумаге с просьбой украинских иерархов об автокефалии. В РПЦ уверены, что этот документ был подготовлен под прессингом тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Филарета. Сейчас он возглавляет УПЦ Киевского патриархата, а в РПЦ его отлучили от церкви и считают раскольником.

Уже в январе 92-го епископ Онуфрий отказался подписывать обращение Архиерейского собора УПЦ об автокефалии и выступил против самой идеи поместной Украинской церкви. Именно на документ, где в числе прочих стоит подпись Онуфрия ссылаются в Константинополе, желая обосновать необходимость Томоса. При этом в РПЦ однозначно говорят: попытки обосновать право на автокефалию юридически и канонически несостоятельны. Как сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда, заявления о временном характере вхождения киевской митрополии в состав московского патриархата документально не отражены нигде.

Ранее в качестве документа, обосновывающего передачу Киевской митрополии Московскому патриархату упоминался и томос от 1686 года. В РПЦ призвали не оперировать стародавними представлениями о границах Церквей.