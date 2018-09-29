СМИ: Подпись главы УПЦ митрополита Онуфрия в обращении об автокефалии в 1991 году была поставлена под давлением
Во всяком случае, так считают источники «Интерфакса» в РПЦ. Просьба в свое время была направлена на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия II, но затем отозвана.
Онуфрий, в то время епископ Черновицкий и Буковинский, а сейчас глава канонической УПЦ Московского патриархата свою подпись под документом отозвал практически сразу же. Речь о бумаге с просьбой украинских иерархов об автокефалии. В РПЦ уверены, что этот документ был подготовлен под прессингом тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Филарета. Сейчас он возглавляет УПЦ Киевского патриархата, а в РПЦ его отлучили от церкви и считают раскольником.
Уже в январе 92-го епископ Онуфрий отказался подписывать обращение Архиерейского собора УПЦ об автокефалии и выступил против самой идеи поместной Украинской церкви. Именно на документ, где в числе прочих стоит подпись Онуфрия ссылаются в Константинополе, желая обосновать необходимость Томоса. При этом в РПЦ однозначно говорят: попытки обосновать право на автокефалию юридически и канонически несостоятельны. Как сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда, заявления о временном характере вхождения киевской митрополии в состав московского патриархата документально не отражены нигде.
Ранее в качестве документа, обосновывающего передачу Киевской митрополии Московскому патриархату упоминался и томос от 1686 года. В РПЦ призвали не оперировать стародавними представлениями о границах Церквей.
Комментарии22
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mikhail_spb_ 29 сентября 2018 | 12:05
Лубянские попы продолжают гнать пургу и мутить воду.
patrikk_2 29 сентября 2018 | 12:09
Подпись главы УПЦ митрополита Онуфрия в обращении об автокефалии в 1991 году была поставлена под давлением...
"Члены радикальной организации «Правый сектор»* захватили храм в Ивано-Франковской области, относящийся к Украинской православной церкви. В ходе рейдерского нападения радикалы устроили драку с прихожанами, в результате которой одному мужчине разбили голову, а другому сломали руку. Настоятеля храма вытолкали на улицу, после чего экстремисты сменили замки в здании..." 28 сентября 2018, 19:46
Православным на Украине нужно помочь оружием и деньгами, чтобы они могли дать отпор жидобандеровцам.
otets_zvezdonyi 29 сентября 2018 | 12:11
patrikk_2: ну и тебе надо помочь, патрикелло, хорошей дозой галоперидола...
zemljanka 29 сентября 2018 | 12:33
Всем выучить 10 заповедей. И соблюдать.
archibald_dandy_esquire 29 сентября 2018 | 12:38
otets_zvezdonyi:
как я читаю номерных патрикков - их там штук 6, как и "путинов", каждый из которых не "помнит", что оно там писало и обещало
стоит ли номерным патриккам,, как и номерным "путинам" уделять внимание?
gs1112 29 сентября 2018 | 12:45
Действия РПЦ по отношению к Вселенскому патриархату:
1. Высокомерное отношение и пренебрежение.
2. Попытка обвинения в коррупции.
3. Попытка сорвать Вселенский собор, подготовка к которому длилась с 19-го века. Сами не приехали и других отговаривали.
4. Попытка ограничить полномочия Вселенского патриарха.
И на на какую реакцию Вселенского патриархата теперь рассчитывает РПЦ?
drillerthriller 29 сентября 2018 | 12:14
patrikk_2: какое тебе дело до православных, правоверный ирландец?
xuato 29 сентября 2018 | 12:20
patrikk_2: А сам не желаешь помочь? Что бы в цынковом гробу, как в ДыРе, быть закопанным с табличкой "Неизестный П"
polikarpich 29 сентября 2018 | 12:28
patrikk_2: Да. С-300 срочно отгрузи им штук несколько.
fig_vvam 29 сентября 2018 | 12:36
patrikk_2: Забавные рассуждения РПЦ.
В РПЦ призвали не оперировать стародавними представлениями о границах Церквей.
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Но сами иерархи РПЦ постоянно апе5ллируют к древним документам и предсталениям.
Но когда домументы говорят не в их пользу, то призывают на них не ссылаться.
Такие вот забавники.
И насчет Онуфрия под давлением. Какое давление было и кто давил?
Ему паяльник в задний проход вставляли или утюгом его гладили?
Пусть Онуфрий расскажет, что это было за давление.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 12:06
В РПЦ призвали не оперировать стародавними представлениями о границах Церквей.
РПЦ теперечь за всё новое?
неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?
Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.
-- А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что -- не люди?
-- Люди, конечно люди,-- согласилась матушка ядовито, -- как же: по иллюзионам ходят, алименты платят...
-- Ну, и я по иллюзионам буду бегать.
-- Бегай, пожалуйста.
-- И буду бегать.
-- Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.
hastings 29 сентября 2018 | 12:31
kryimzdick: УПЦ - мракобесы застрявшие в средневековье, а РПЦ - церковь прогресса!
polikarpich 29 сентября 2018 | 12:33
hastings: У них что, и мощи из современных высокотехнологичных материалов изготовлены?
kondrakr 29 сентября 2018 | 12:13
А Бретт Кавано его в 1991 году за пипиську не трогал? Пусть напишет про это в Сенат США - такое письмо может спасти положение РПЦ.
zor 29 сентября 2018 | 12:15
Без крестового похода автокефалии не избежать.5
Правосланые казачьи и вагнеровские полки готовы выступить в священный поход.
Православный полк имени Боширова-Петрова выдвинулся на передовые рубежи
Православные евреи Соловьев,Норкин,Леонтьев,Шейнин несут в православные массы
знание о зверствах УПЦ по отношению к христианам.
nikolaitschi 29 сентября 2018 | 12:22
Я не понимаю кто мог давить на Онуфрия. Неужели САМ!?
stas12006 29 сентября 2018 | 12:24
у рпц нет томоса вообще ни на какую территорию, поэтому украина вообще не может являться канонической территорией рпц.
рпц - это самопровозглашённые аферисты
zztop1960 29 сентября 2018 | 12:25
Самозванцы из РПЦ не получали Томоса на автокефалию.РПЦ как сантехник , который при СССР был дружинником в ДНД, нарисовал себе удостоверение офицера МВД , жена ему сшила форму с погонами генерала и ходит этот сантехник по району и штрафует горожан и автоводителей.Оборзел , что наехал на Министра внутренних дел , который обнаружил , что сантехник вовсе не полицейский , а самозванец , который многие годы дурил людей
samkos 29 сентября 2018 | 12:29
Наместники Бога погрязли в склоках, как неграмотные пастухи.
xuato 29 сентября 2018 | 12:32
Крестик поставил, может неграмотный был, а за 27 лет выучил азы и буки и разобрался мол крестик то вдавленый . Сектанты не богохульствуйте! А то без томоса, а значит без доходов останетесь. Оденьте золотые погоны и ордена, и прямиком идите на Лубянскую пл. в здание ФСБ и требуйте чтобы куратора сняли за дармоедство.
gригорьич 29 сентября 2018 | 12:39
под давлением
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Отроковица Оклонская откусила отцу Онуфрию оный отросток
blindpew_33 29 сентября 2018 | 12:48
Интересные и нескучные времена наступают.
Сейчас бородачи начнут бросаться друг в друга анафемами и проклятиями.
Как раз тот случай, когда можно достать попкорн и спокойно понаблюдать со стороны. :-)))