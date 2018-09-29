Партия «Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева
Это сообщила «Эху Москвы» председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова…
В партии считают, что процесс над Титиевым является «попыткой ликвидировать фактически единственный в Чечне правозащитный очаг». «Яблоко» убеждено, что дело против правозащитника является сфальсифицированным.
Комментарии9
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patrikk_2 29 сентября 2018 | 12:04
Партия «Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева...
Свободу педофилам и наркоманам!
drillerthriller 29 сентября 2018 | 12:19
patrikk_2: вот и расчехлился. Полегчало?
alexsokoll 29 сентября 2018 | 12:22
drillerthriller:
Смешное и жалкое яблоко чего-то там требует.
В Спортлото, бараны, пишите
venezianez49 29 сентября 2018 | 12:13
Всё требуют чего-то, убогие, чтобы их совсем не забыли.
cromwel 29 сентября 2018 | 12:27
Гриша уже 25 лет сидит у власти запазухой, кормиться с рук папика и что то там аккуратно еще шевелит губами. Очень тихо, что от кормушки не оторвали.
cromwel 29 сентября 2018 | 12:34
Митрохин с Гришей очень выгодны власти. Чуть что, выборы" там или надо "оппозиционеров" показать, Гришу вынимают как пыльную куклу из сундука. Трясут ее и шевелят перед телекамерами, выжимая из нее нужные фразы. Потом швыряют обратно и забывают. Ну прикармливают конечно до следующих выборов.
eduard53 29 сентября 2018 | 12:35
Понимаю все объективные трудности что-то нынче требовать у правящей кагэбанды,
но ей-Богу, трудно признать "требованием" кулуарное пожелание, о к-ом практически
никто в стране не (у)знает ...
chnch 29 сентября 2018 | 12:36
я смит ччмтьт ммииттьь
condor00 29 сентября 2018 | 12:41
Наймите адвоката и подайте на пересмотр дела.
Однако, постоянно ноющему лидеру партии выгоднее время от времени напоминать о себе. В том числе подобными смехотворными требованиями.