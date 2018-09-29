Партия «Яблоко» потребовала у президента освобождения главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева...

Это сообщила «Эху Москвы» председатель партии Яблоко Эмилия Слабунова…

В партии считают, что процесс над Титиевым является «попыткой ликвидировать фактически единственный в Чечне правозащитный очаг». «Яблоко» убеждено, что дело против правозащитника является сфальсифицированным.